Fuerte frase de Laurita Fernández sobre su ruptura con Nico Cabré

Laurita Fernández habló de la posibilidad de reconciliación con Nico Cabré, a meses de su ruptura.

La conductora de Cantando 2020 reveló los motivos de su ruptura y, por el momento, cerró la puerta a una segunda vuelta. "La verdad es que tuvimos una charla y hay mucho amor. Es una persona a la que no dejo de querer de un día para el otro, eso lleva su tiempo y su proceso. Cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Cambió su proyecto de vida por completo. Y yo, honestamente, no sé cuál quiero que sea el mío, quiero ir viendo qué me pasa, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes como que estábamos en la misma sintonía y después de esta ruptura él cambió por completo. Quiere otras cosas y no estoy dispuesta a adaptarme a eso", dijo en LAM.

"Ustedes habían hablado de casamiento, de la posibilidad de un hijo. Había un proyecto importante, no fue una pareja pasajera", le dijo De Brito. "Es verdad, pero ese proyecto sigue estando en mí. A futuro", agregó ella.