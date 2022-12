Fuerte pelea entre Agustín, La Tora y Martina

Las peleas no solo se dan dentro de la casa, sino que afuera los ex participantes siguen teniendo encontronazos. En el programa Santiago Del Moro le consulta a Agustín quien es la mujer que más le gustaba y si era Julieta, a lo que el ex participante respondió "No. Yo dije que siempre eran muy lindas todas, pero que ninguna era realmente mi tipo".

Gastón Trezeguet le retrucó la respuesta de Frodo y le dijo "Te escuchamos decir de Julieta muchas cosas". "Sí, pero no era verdad. En una charla con Marcos, él me preguntó en serio y se lo comenté y le dije que no era verdad", le respondió el platense.

Entonces Martina se metió en la conversación y acotó "No sé cuáles eran las cosas de verdad y cuáles las que hizo por juego. Que Julieta era linda, era de verdad...". Marisa Bel también fue una de las que interceptó a Frodo, "Perdón, pero a Julieta la volviste loca. Ahora dirás que no. No sé cuál era tu juego. Por favor, estabas atrás de ella…. La mirabas y la mirabas, ella se sintió muy incómoda con vos".

La Tora no quiso ser menos y también le dijo de todo. "No sé cómo dijo recién la frase esa de 'solamente hablaba con los chicos' o que solo le dijo cosas lindas... Se olvidó también que le miró la pelvis y le dijo 'tenés manchado'. Están los clips".

Agustín lejos de quedarse callado les respondió "Eso no fue así. Ustedes se cansaron de inventar cosas mías que no eran y jamás me vinieron a pedir disculpas por nada".