Fuertísimo relato de Sofía Gala sobre su consumo de cocaína

En una noche llena de emociones, Sofía Gala visitó el piso de "PH Podemos Hablar" y no se guardó nada. Habló sobre sus adicciones y explicó cómo cambió su vida en 2013 cuando logró recuperarse. Además recordó cuando dejaba a su hija en manos de su padre para "irse de gira". Su relato...

“Está tan mal tu vida… Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí cruelmente y de mis adicciones con Rial; yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo, mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama consumiendo”, comenzó diciendo.

“Pensaba ‘listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, estoy hundida’. Yo al principio cuando empecé a consumir y no me hacía tan mal, era la defensora número uno y decía ‘¿cómo no tomás cocaína? Es la salvación de todo’”, dijo.

“Yo hace rato sentía que no lo podía manejar y quería parar, pero no podía. En el año 2013 pude entrar en recuperación y este año cumplo 8 años limpia. Ese año yo quería salir y estaba muerta de vergüenza en mi casa”. En ese momento Andy Kusnetzoff le recordó cuando su mamá, Moria Casán, la echó del programa de C5N, Sofía dijo: “Sí, fue parte de todo ese proceso. Había toda una cosa descontrolada: yo tenía 3 días a mi hija y en el momento en el que se la entregaba al papá, me iba de gira 4 días, hacía cualquiera y volvía medio…”.

Moria Casán hizo una fuerte reflexión sobre la lucha de Sofía Gala contra las drogas

Moria Casán hizo una fuerte reflexión en Incorrectas sobre la lucha que Sofía Gala le ganó a las adicciones.

En el ciclo de la diva estaban debatiendo sobre las adicciones en los adolescentes, y la One habló de su propia experiencia: “Yo tuve un caso bravo con Sofía. Yo la traté de sobrevolar. Sabía que en un momento ella sola iba a terminar con eso. Yo sabía siempre en dónde estaba, a qué hora llegaba, hasta que un día no apareció y lo dije por la tele”, recordó. “No es que no te querés meter. Yo fui a un médico con ella, averigüé cosas y siempre sobrevolando, pero es que tienen que pasar por eso. No hay manera”, agregó.

“En la parte de la droga yo la traté de ayudar y salió como una reina. Vivió momentos muy oscuros y eran muy oscuros para mí. Yo rezaba hasta en esperanto porque cada vez que llegaba a la casa de ella no entendía nada”, recordó. “No entendía la oscuridad que había en la casa y no tenía ni siquiera la llave de la casa de mi hija, con lo que soy yo. Hasta que un día me fui escondida a hacer una copia”, continuó Casán sobre uno de los momentos más duros de su vida.

“Cuando alguien tiene algún tipo de adicción los revela más escuchar ciertas cosas, pero vos tenés que estar. Acompañar como sea. Yo siempre estaba, nunca la dejaba, hasta que entendió. Pero eso es un trabajazo. Hay que meterse con toda la viscera y el corazón, dejarlo a un lado. Tratar de razonar”, aseveró. “Yo llamaba a las seis de la mañana a la casa de alguien y sabía que Sofía estaba ahí. Yo tenía todos los teléfonos, de la A a la Z, de donde yo podía encontrar a esta mujer”, finalizó Moria.

FL