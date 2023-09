Gabriela Trenchi es otra de las pacientes de Aníbal Lotocki que decidió denunciarlo por la intervención que le realizó, sin embargo, tras la muerte de Silvina Luna no solo su salud empeoró, sino también su estado anímico.

En Socios del Espectáculo, la empresaria textil aprovechó para disculparse por no poder ir a la despedida de la modelo: "Lamento no haber podido ir a despedir a Silvina, pero bueno justo mi empleada no está y hace 20 días no me siento bien".

Imagen reciente de Gabriela Trenchi.

Trenchi afirmó que a pesar de su salud, irá a la marcha que se realizará hoy luego de aclarar que quería que sea pacífica: "Hoy estoy bastante mal de los dolores, pero así y todo voy a ir". Además, Gabriela compartió cómo es el dolor que siente todos los días: "Como decía Virginia (Gallardo), a mí me costó mucho psicológicamente, me cuesta, estoy con ataques de pánico. Los dolores son permanentes, como si te clavaran cuchillos en las piernas".

Por último, Gabriela Trenchi expresó que el líquido que le habría colocado Aníbal Lotocki comenzó a desplazarse en su cuerpo: "Ayer en un programa, unos médicos opinaron que era terrible lo que tenía, porque tengo hasta en las rodillas, se ve que está migrando. Ahora me tengo que hacer otro estudio en la parte de los riñones y del ciático, para ver que no esté subiendo".

Gabriela Trenchi expresó su indignación ante la justicia

La empresaria se mostró asustada y preocupada tras la muerte de Silvina Luna: "La verdad no sé cuanto voy a vivir, siento que soy la próxima, porque la verdad después de este golpe tan grande te sentís aterrada porque es un veneno que va en el cuerpo y no te deja vivir", y sumó claramente indignada: "Aparte ves la impunidad, la injusticia, que es lo más grave. ¿Cómo puede ser que el tribunal de casación con todo lo que está pasando no lo meta preso?".

Para cerrar la nota, Gabriela Trenchi afirmó que piensa seguir su lucha legal contra Aníbal Lotocki: "Yo voy a seguir la lucha, así tenga el último aliento mío porque quiero verlo tras las rejas, que se pudra en la cárcel".

J.C.C