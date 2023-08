Una de las primeras pacientes en sufrir las consecuencias de las intervenciones de Aníbal Lotocki, Gabriela Trenchi, fue internada recientemente en el Hospital Italiano luego de que sufriera una complicación en su delicado estado de salud.

El encargado de comunicar esta noticia fue Juan Pablo Fioribello, el representante legal de Trenchi, el martes en Intrusos. Al comienzo del programa, el abogado detalló: "Ella está en el Hospital Italiano, la está pasando mal, con muchos dolores. Le afectó mucho lo de Mariano Caprarola, lo de Silvina Luna”.

Lotocki le desató un Síndrome de Guillain-Barré a Trenchi.

Además, Daniel Ambrosino decidió dar más detalles de lo que le ocurrió a Trenchi en América Noticias: “Hoy fue a la guardia. Fue internada para hacerse unos estudios, tiene un desorden gástrico por la cantidad de medicación que toma desde hace tantos años para paliar la cantidad de dolores que tiene en el cuerpo por las operaciones que le hizo Lotocki”.

Gabriela está internada en el Hospital Italiano.

Por otra parte, su otra abogada, Nuria Drendak, reveló como se encuentra Gabriela Trenchi tanto física como mentalmente mientras atraviesa esta delicada situación: “Gabriela está muy angustiada por la situación que estuvo viviendo durante todo este tiempo y por las últimas noticias. Ella está angustiada, estresada y se le sumó un tema físico por la cuestión de tomar durante tantos años medicaciones para paliar los dolores de los granulomas que le generó el metacrilato”.

¿Qué más se sabe del estado de Gabriela Trenchi?

Nuria también dejó en claro que los recientes acontecimientos que giran al rededor de los pacientes de Aníbal Lotocki afectaron a la empresaria anímicamente: “La escuchamos decir ‘Vamos a ir cayendo de a uno’. El temor de ella es enorme”.

Por último, Fioribello aseguró que Lotocki irá a prisión: “La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme la condena. Y lograron inhabilitarlo. ¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión”.

J.C.C