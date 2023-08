Gabriela Trenchi denunció a Aníbal Lotocki por mala praxis hace varios años y lucha para que la Justicia haga algo. En medio de lo que le sucedió a Silvina Luna, se volvió a mostrar en la televisión, y por supuesto que con la noticia de la muerte de Mariano Caprarola también apareció a dar su testimonio.

Fue en A La Tarde que Gabriela Trenchi compartió un desgarrador relato de lo que le sucede día a día por aquella operación que se hizo con Aníbal Lotocki, y se mostró muy angustiada por lo que le pasó a Mariano Caprarola, ya que los casos son muy similares. "Esto fue un hachazo en la cabeza, un shock emocional... pensando quién sigue después", comenzó expresando.

Falleció Mariano Caprarola

Luego de la tremenda frase de Gabriela Trenchi, Karina Mazzocco le consultó: "¿Eso es la sensación que tenés Gabriela? Es muy fuerte lo que acabás de decir". Ella, respondió contando lo que le está sucediendo desde que se conoció la noticia de Mariano Caprarola. "Sí, ayer estuve con ataques de pánico. Estoy con taquicardia... estoy medicada... Pero, aparte ya venía con unos dolores fuertísimos, que no fui dos días a trabajar. Hoy me levanté un poco porque tengo muy mal la masa muscular y no puedo hacer ejercicio de los dolores que tengo", comentó,

"Son etapas, que ahora me agarró devuelta. Tengo mucho miedo y con esto entré en pánico", confesó Gabriela Trenchi. Luego, siguió: "Mi familia me dice 'Estás loca... Dejá de hablar boludeces'. Yo digo 'No sé mañana si estoy viva'. No sé que me puede pasar. Tengo una bomba, un veneno. Y cualquiera que tenga esto sabe que tiene una bomba de tiempo que te estalla en cualquier momento y de cualquier manera. Yo tengo uno síntomas ahora, que aparte de los dolores que tenía en las piernas, me está doliendo el riñón, me agarran dolores de cabeza, la medicación no me está haciendo efecto".

Luego de estos dichos de Gabriela Trenchi, una panelista de A La Tarde le consultó si en algún momento se había comunicado con Mariano Caprarola. "Yo le escribí hace un tiempo porque le había preguntado por el cirujano con el que se había sacado. Él me había dado el nombre del cirujano y todo, pero cuando entré a averiguar y todo lo que me tenían que hacer era una carnicería en mi cuerpo, es como que me tienen que cortar de la cadera para abajo", reveló.

NL.