Iliana Calabró ha destapado una fuerte interna con su hermana Marina Calabró. La actriz y la periodista hablaron con Ángel De Brito, el conductor explicó que ninguna de las dos se había comunicado después de los comentarios de la cantante en "Podemos Hablar".

Tras el escándalo que envuelve al clan Calabró, en LAM realizaron un informe detallado sobre los hermanos que han protagonizado peleas públicas.

De Gege y Nicole Neumann a Iliana y Marina Calabró, los hermanos que se pelearon públicamente

Iliana y Marina Calabró han protagonizado múltiples enfrentamientos a lo largo del tiempo, siendo uno de los más recordados cuando el exesposo de la actriz, Fabián Rossi, fue condenado a cinco años de prisión por la causa de la ruta del dinero K. En ese momento, Marina expresó que sentía que estaba causando dolor a su hermana y que eso también recaía sobre ella.

Iliana y Marina Calabró

Pero ellas no fueron las únicas, Nicole Neumann y Gege Neumann también estuvieron en medio de un conflicto durante años. "Se especulo entre competencias y celos por el mundo del modelaje", dice el informe. Se reveló que estaban distanciadas cuando Nicole faltó al casamiento de su hermana por iglesia sin previo aviso.

GEGE NEUMANN Y NICOLE NEUMANN

Nicole Neumann compartió sobre la reconciliación con su hermana: "Con mi hermana no nos hablamos durante muchos años. Ella me llamó cuando tuve a mi tercer hija, me dijo 'Hola, quiero ir a conocer a Sienna', le dije 'bueno, vení'. Fue así, me dijo 'voy a la tarde'. Me agarró medio vulnerable y dije 'ya está'".

Fer y Tomás Dente

El informe también abordó la relación entre Fer y Tomás Dente, destacando que aunque no suelen estar en el ojo público, su relación es muy comentada en los medios. Aunque no hay un problema puntual, han decidido mantener una distancia, deseándose siempre lo mejor.

Ivana y Mauro Icardi

En otro episodio de disputas entre hermanos, se mencionó el conflicto entre Ivana y Mauro Icardi. La joven, previamente desconocida, ingresó a la casa de Gran Hermano, destapando la disputa con su hermano. La ex hermanita involucró a Wanda Nara y reveló intimidades, mientras que el futbolista optó por guardar silencio.

AF.