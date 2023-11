Marina Calabró dio positivo en escarlatina, una enfermedad que suele afectar principalmente a niños. A pesar de la sorpresa de su diagnóstico, Calabró se mostró tranquila mientras compartía detalles de su experiencia respecto a su inconveniente de salud. Además, confirmó que el próximo lunes recibirá el alta médica y podrá regresar a sus actividades laborales.

Marina Calabró

Calabró expresó su asombro ante el diagnóstico, ya que no conocía a nadie en su entorno con escarlatina. Con humor, mencionó que es una enfermedad más común en niños de jardín de infantes. "No sé de qué me agarró. Porque no conozco a nadie con escarlatina, no tuve a ningún niño del colegio, pero bueno, es bajón de defensa", confirmó la periodista.

Además, describió los síntomas que experimentó, como dolor de garganta y fiebre. Sin embargo, destacó que estos síntomas se estaban aliviando rápidamente con el tratamiento. "Igual estoy re bien. Me dolió la garganta en la semana pero hoy ya no me duele más. Y, tuve fiebre en la semana, pero ya no tengo. Lo que estoy es brotada pero casi, pero me dijo el médico que es lo último que se manifiesta", contó.

Escarlatina, la extraña enfermedad que atacó a Marina Calabró

La escarlatina es una afección ocasionada por una bacteria conocida como Estreptococo betahemolítico del grupo A (pyoneges). Suele manifestarse principalmente en la niñez, afectando a menudo a niños de edades comprendidas entre los 2 y 8 años. Se caracteriza por presentar una erupción en la piel que se relaciona con una faringoamigdalitis aguda (inflamación de la garganta y las amígdalas).

La periodista se mostró aliviada de no haber contagiado a nadie más, tanto en su lugar de trabajo en la televisión como en la radio. Explicó que, según su médico, después de 24 horas de medicación, ya no es contagiosa.

Marina Calabró, finalmente, compartió que espera el alta médica programada para el próximo lunes 13 de noviembre, lo que le permitirá regresar a sus actividades habituales. “Ya me estoy curando. Como que la agarré tarde”, cerró.

SDM