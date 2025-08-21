Gerardo Romano rompió el silencio sobre su enfermedad sin cura: "No tengo ganas de bajarme"

Gerardo Romano decidió poner en palabras una situación personal que lo atraviesa desde hace un tiempo. A los 79 años, el actor reveló que padece una enfermedad neurodegenerativa y se sinceró sobre cómo afronta el día a día desde que recibió el diagnóstico.

Reconocido por su papel como Sergio Antín en El Marginal y recientemente en el spin-off En el barro, Romano aseguró que está aprendiendo a convivir con la noticia. “La finitud es una cuestión fundamental del hombre. En mi caso, eso viene acompañado por un condicionante como es padecer una enfermedad neurodegenerativa, lo cual no es una grata noticia ni tiene solución. Uno puede amigarse y transitarlo o no”, expresó en diálogo con La Nación.

Gerardo Romano

La enfermedad que padece Gerardo Romano

El actor confirmó que la dolencia en cuestión es Parkinson, una patología crónica y progresiva que afecta el sistema nervioso. Con la honestidad que lo caracteriza, explicó que no se trata de un diagnóstico fácil de asimilar, pero que decidió enfrentarlo con entereza. “No tengo ganas de bajarme”, resumió.

En medio de este presente, Romano se encuentra en plena temporada teatral en Mar del Plata, donde protagoniza El Secreto. Fue en su camarín del teatro donde eligió compartir su situación con el público y, lejos de retirarse, reafirmó su deseo de seguir sobre el escenario.

Sobre su futuro artístico, el actor reconoció que su condición marcará un límite en su carrera colectiva. “Será mi última oportunidad teatral de manera colectiva. Posiblemente, pueda armar una unipersonal, aunque no tengo mucho para decir de esa envergadura, después de haber hecho cuatro piezas de ese tipo”, señaló. Pese a la enfermedad, el actor, que ahora brilla en El Barro, tiene la agenda cargada y el compromiso intacto hacia su profesión. En el diálogo con la prensa dejó claro que su prioridad está en el presente, en disfrutar cada función y en sostener el vínculo con el público, que lo acompaña desde hace décadas.

La decisión de Gerardo Romano de hablar abiertamente sobre el Parkinson representa también un gesto de visibilización de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Con la fuerza que lo caracteriza, el actor eligió transitarla de cara a la sociedad y seguir con firmeza su carrera.

