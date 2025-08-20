Quién es Ana Rujas, la actriz española que arrasa en Netflix con “En el Barro”

Ana Rujas, la actriz revelación de En el Barro, se llevó todas las miradas al ser la más villana de las reclusas que están condenadas por distintos delitos y que fueron trasladadas a la cárcel La Quebrada. La serie producida por Sebastián Ortega, posicionada en el top 10 de las series más vistas de Netflix, contó con la aparición de varias talentosas actrices de talla internacional, entre ellas esta carismática artista.

Sin embargo, la actriz nacida en España y protagonista de La Mesías, antes de aceptar el papel de Amparo Vilches, estuvo a punto de cerrar un importante proyecto con otra productora. Por obra del destino, esta propuesta se disolvió cinco días antes de que Ortega y Pablo Cullel le ofrecieran este personaje emblemático que se adentra en el sistema carcelario argentino.

Los motivos que llevaron a Ana Rujas a interpretar a Amparo

Este desafío llevó a Ana Rujas a cruzar el océano e instalarse en Argentina para comenzar el rodaje de la ficción más elegida por los fanáticos de El Marginal. No sólo asumió el compromiso de darle vida a Amparo, una joven española pasional, del lado oscuro de la vida y que siempre va al límite, sino que también tuvo que combinar estas cualidades negativas con valores tales como la honestidad, la transparencia y la lealtad.

Desde niña, Ana Rujas tuvo muy en claro que quería ser actriz, razón por la cual estudió tres años en Nueva York con el apoyo de sus padres. Tal fue su talento que, en 2017, protagonizó Paquita Salas, luego vino el turno de Cardo, ambas producciones dejando huellas significativas en su jugosa carrera.

También incursionó en el mundo de la publicidad y en proyectos comerciales, pero finalmente se volcó en su faceta de actriz. Sin embargo, se le dificultó encontrar a la artista que quería ser, por lo que buscó apoyo en su familia y en su manager, pilares fundamentales de su vasta carrera.

Con su participación En el barro, la española espera poder llegar al corazón de los espectadores argentinos y así abrirse puertas de este lado del continente, donde tiene grandes expectativas a futuro.

Detrás del personaje, siempre se esconde el actor y su impronta. Es por ello que la actriz extranjera agregó rasgos característicos de su personalidad, como el sentido del humor y la picardía a la hora de emitir un mensaje. Es así que fusionó el romance y el amor y lo asemejó a la historia de Romeo y Julieta, tal es así que, en la ficción, pierde al amor de su vida -y embarazada- en una enredada por parte de la policía ya que ambos estaban prófugos de la justicia.

No obstante, una de las situaciones que más le llamó la atención y la dejó maravillada fue la puesta en escena de Underground Contenidos: “Entrabas a una cárcel, de verdad, te lo crees y eso ayuda mucho”, confesó en La Nación. Llevar al extremo la experiencia de una delincuente buscada intensamente por los efectivos policiales y las grabaciones en la penumbra de la noche y con el clima frío propio de esta época del año, significó un verdadero reto profesional para la intérprete.

Pese a no haber trabajado con ninguna de las integrantes del elenco de En el Barro con anterioridad, Ana Rujas aseguró que la química entre ellas generó una suerte de "hermandad”, donde cada una se complementa con la otra.

