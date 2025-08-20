Natalia Oreiro abrió el baúl de sus recuerdos y reflexionó sobre el paso del tiempo: "El pronóstico de olvido"

Natalia Oreiro abrió el baúl de sus recuerdos y reflexionó sobre el paso del tiempo con una publicación que mezcla imágenes de archivo y una frase que invita a pensar en lo que permanece. Con una estética sobria y personal, la artista compartió parte de su historia como modelo, generando una conexión íntima con sus seguidores.

Las increíbles imágenes vintage que compartió Natalia Oreiro

Natalia Oreiro volvió sobre sus inicios y compartió una selección de imágenes que evocan sus primeros momentos en el universo artístico. La publicación, acompañada por una reflexión breve, despertó respuestas inmediatas entre figuras del espectáculo y seguidores, que destacaron la sinceridad del gesto.

La actriz y cantante uruguaya compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en blanco y negro que la muestran en sus primeros pasos como modelo, cuando aún no era una figura reconocida. Acompañó las imágenes con una frase breve: “A pesar del pronóstico de olvido… estás”, dejando entrever una reflexión sobre el paso del tiempo y la permanencia en la memoria.

Su posteo, que rápidamente se viralizaron, muestra a una Natalia Oreiro adolescente con looks simples y frescos: en algunas aparece con shorts y musculosa blanca, en otras con pantalones de jean largos blancos con roturas, combinados con una campera de cuero. La estética de las imágenes, sumada al blanco y negro, refuerza el aire vintage y melancólico de la publicación.

Con sus palabras, la artista buscó conectar con sus raíces, con una etapa de crecimiento y búsqueda personal sobre su rol en la industria. Como se podía esperar, la publicación se llenó de muestras de afecto y cariño, incluso de muchos famosos. Entre los cientos de comentarios que recibió, es imposible no destacar el de Celeste Cid. "Natalia", escribió la actriz junto con un corazón.

Por su parte, se sumaron también Gabriela Sabatini y Daniel Gómez Rinaldi y comentaron el posteo de Natalia Oreiro. La primera de ellas utilizó una serie de emoticones de corazones junto con un mensaje sobre el tiempo: "¿Es de ayer?". Mientras que el periodista, fue mucho más directo: "¡Siempre linda por dentro y por fuera!".

Más allá de los elogios, lo que resonó en la publicación fue el tono melancólico que eligió para la frase de su posteo. Cabe destacar que las fotos fueron hechas cuando ella aún era una adolescente que empezaba a dar sus primeros pasos en la industria. Además, muestran una estética que remite a los años noventa, una época que marcó el inicio de su carrera y que hoy vuelve a estar en el centro de muchas tendencias.

Natalia Oreiro abrió el baúl de sus recuerdos y reflexionó sobre el paso del tiempo con una publicación que combinó imágenes de sus comienzos y una frase cargada de significado. n medio de una carrera marcada por la versatilidad y el compromiso, esta mirada al pasado reafirma su vínculo con la memoria y la identidad.

