"En el barro" está arrasando en Netflix: lidera el ranking de las series más vistas en Argentina y también ocupa el primer puesto a nivel global entre las producciones de habla no inglesa. Un verdadero logro para la ficción argentina que tiene como protagonistas a talentosas actrices locales e internacionales, entre ellas la colombiana Carolina Ramírez y la española Ana Rujas.

Con todos las miradas puestas en la serie que narra, con un tono fuerte y crudo, las experiencias de las reclusas del servicio penitenciario "La quebrada", cada detalle que sale a la luz sobre el elenco, su segunda temporada o los detrás de escena se vuelven relevantes para los fanáticos del proyecto liderado por Sebastián Ortega. Por esta razón, el dato de cómo se llama el grupo que tienen las artistas para comunicarse no pasó desapercibido.

El particular nombre que tiene el grupo de WhatsApp que comparten las protagonistas de "En el barro"

El elenco de "En el barro" vive con mucha felicidad y emoción el éxito que está logrando la serie a poco tiempo de su llegada a Netflix. Una historia que sigue de cerca el día a día de las presas que cumplen su condena en el servicio penitenciario "La quebrada" y que profundiza sobre la corrupción, la explotación sexual y la trata de bebés.

Una ficción que nace como la spin off de "El marginal" y sigue la vida de Ana Garibaldi, quien termina presa por secuestro en la cárcel junto a los personajes de Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Erika De Sautu Riestra, Juana Molina y Carolina Ramírez. Precisamente, esta última contó un dato revelador sobre las actrices que se lucen en este proyecto.

El elenco de la serie "En el barro" de Netflix.

Todo comenzó cuando compartió una publicación en su cuenta de Instagram para mostrar el detrás de escena de su papel y lo que significó para ella el poder trabajar en una serie argentina por primera vez. "Cuando me localizaron para hacer el casting @martincornide y yo recién regresábamos de un viaje por el norte argentino, fue mi partener en la escena (foto 14) y parte de esa ilusión que hoy es todo un éxito", escribió.

Y precisó: "Después vino la realización de ese sueño: llegué tímida, sabiendo que compartiría con seguridad el laburo con tantos inmensamente talentosos. Creo que en ese momento no era consciente de la magnitud del proyecto que me abría sus puertas".

Carolina Ramírez

"La magnitud de creatividad, entusiasmo, amor, talento, visión y entrega se queda corto en palabras, pero creo que quienes estuvimos, quienes hicimos parte sabemos de primera mano lo que fue, es y será. Hoy ustedes lo pueden ver en sus pantallas", continuó.

Acerca de la ficción que produjo Sebastián Ortega y la reconocida plataforma de streaming, Carolina Ramírez expresó: "En el Barro es una producción con todas las letras y yo tuve la fortuna de estar en él. Me siento tan afortunada (me re emociono al contárselos por acá), tan bendecida… era mi sueño (como tantos otros. Re soñadora yo) y se me hizo realidad al lado de otros tantos sueños que Argentina me ha cumplido (familia, amigxs, hermanxs, comunidad, teatro, cine, un hogar y un amor)".

Carolina Ramírez

En su mensaje, la artista colombiana también hace mención al grupo de WhatsApp que tiene junto a sus compañeras de "En el barro" y revela cómo se llamara: "En nuestro chat interno de 'El vaginal' (así le llamamos las colegas de la serie al grupo donde nos damos manija a cada 5 minutos) no paro de agradecerles su generosidad y de declararles mi profunda admiración".

Carolina Ramírez junto a Ana Garibaldi y Camila Peralta.

Por último, asegura que todas ellas fueron y son "inmensas compañeras" de trabajo y, fiel a su acento colombiano, termina con un "qué chimba de serie". De esta manera, Carolina Ramírez, conocida también a nivel mundial por su papel protagónico en "La reina de Flow", revela que el particular nombre que tiene el grupo de WhatsApp que comparten con el resto de las protagonistas de "En el barro" es "El vaginal".