Los mejores looks de fiesta de Ana Rujas, la española de “En el barro” de Netflix

Ana Rujas es una revelación para el espectáculo argentino a partir de En el barro, la nueva apuesta de Netflix. Pero además de brillar en la pantalla chica, también lo hace cada vez que pisa una alfombra roja. La intérprete madrileña logró que su estilo sea uno de los más seguidos, combinando riesgos calculados con una elegancia que notable. Entre los festivales y entregas de premios recientes, tres de sus elecciones de moda dieron mucho qué hablar para el mundo fashionista.

Los mejores looks de Ana Rujas, la actriz española de En el barro, de Netflix

En el Festival de Cine de Málaga, Rujas optó por la pureza del blanco con un mini vestido de escote recto y silueta estructurada. El diseño, de líneas sencillas y minimalistas, resaltaba su figura y transmitía frescura, perfecto para una jornada de photocall frente al mar. La actriz acompañó el look con accesorios dorados muy discretos: un collar rígido, un brazalete fino y aros pequeños que añadieron un destello de luz sin restarle protagonismo al vestido. Su peinado suelto y natural completó un conjunto que la hizo lucir como una princesa en el evento celebrado en pleno verano mediterráneo.

En el evento de Vanity Fair, la actriz sorprendió con un total look de Armani que retomaba la estética de los años dos mil. Eligió un vestido marrón strapless de caída ligera, ajustado en la cintura con un cinturón ancho que marcaba la silueta. Lo combinó con un pantalón negro recto de cuero y sandalias finas, en un contraste audaz que equilibraba lo informal con lo sofisticado. Para elevar la propuesta, eligió accesorios de Bvlgari, que aportaron un brillo de lujo a un conjunto atrevido y diferente, destacando su capacidad para experimentar con las tendencias manteniendo su estilo.

El tercer look fue quizás el más impactante de los tres. En los Premios Goya, Rujas deslumbró con un vestido negro de terciopelo con una escultural apertura lateral asimétrica en rojo intenso.

La silueta sirena del diseño, sumada al contraste dramático de los colores, creaba un efecto hipnótico que captó todas las miradas en la alfombra roja. Con el cabello peinado hacia un lado y labios rojos, la actriz desplegó un estilo que combinaba glamour clásico con un punto de teatralidad, en tono para la ocasión.

Estos tres estilismos muestran la versatilidad de Ana Rujas como referente de moda. Su aparición en En el barro, de Netflix, llamó la atención, tanto por su actuación como por su estilo personal. En cada aparición transmite seguridad y personalidad, consolidándose como una actriz que conquista tanto frente a las cámaras como en el terreno fashion.

