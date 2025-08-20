"En el Barro" es la nueva serie de Netflix, producida por Sebastián Ortega, y la spin off de "El Marginal". El éxito que tuvo la ficción protagonizada por Nicolás Furtado se repite en un elenco encabezado por Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Carolina Ramírez, Juana Molina y Ana Rujas. Desde su llegada a la plataforma se posicionó en el primer lugar del Top 10 de mejores series en Argentina y en el cuarto a nivel mundial.

Una de las grandes revelaciones que tiene esta historia es el papel de Rubén, un guardiacárcel del instituto penitenciario ambicioso y sin escrúpulos, encarnado por Santiago Caamaño, pareja de Nazarena Vélez.

Cruel y sanguinario: Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, brilla con su terrorífico personaje en "En el barro"

Santiago Caamaño, pareja de Nazarena Vélez, es actor y mantiene un perfil bajo. Durante un viaje a Brasil con la actriz, recibió el guion de "En el barro", la serie que se convirtió en un éxito mundial poco después de su llegada a Netflix, y así comenzó su camino para personificar a Rubén, un guardia que convive con las mujeres que cumplen su condena en el servicio penitenciario "La quebrada".

Desde un primer momento, "Bocha" - como se la conoce al artista- protagoniza escenas impactantes, sexuales y de mucha violencia tanto con Valentina Zenere, quien hace de Marina, y con Lorena Vega, una de las líderes de la prisión apodada "La zurda". Un guardiacárcel que muestra ambición y su lado más siniestro con las reclusas. Asimismo, se diferencia de Alan, interpretado por Martín Rodríguez Aguirre, que es una persona más amable, empática y respetuosa con ellas.

Santiago Caamaño como Rubén en la serie En el barro.

Pese a que su popularidad está creciendo debido a su rol en esta ficción, Santiago Caamaño cuenta con una extensa trayectoria actoral. Además de formar parte de este proyecto, creado por Sebastián Ortega, también se encuentra en “Terapia Alternativa 2”, que se puede ver en la plataforma Disney+ y donde realiza un personaje completamente opuesto ya que se pone en la piel de un futbolista homosexual, y protagoniza la obra teatral "Suspendan la Boda” junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Facundo Gambandé en el teatro Picadilly.

Santiago Caamaño

En una reciente entrevista con "Puro show", Nazarena Vélez se refirió con total sinceridad al polémico personaje que interpreta su pareja Santiago Caamaño "En el barro". Al principio, contó: "La vi y fue fuerte porque el papel es fuerte. Él muestra que es un gran actor porque la rompe toda y lo terminás odiando".

Santiago Caamaño

Luego, precisó sobre las sensaciones que le provocó verlo en un rol violento y manipulador: "La noche que vi la serie, lo tenía durmiendo al lado mío y yo pensaba 'correte' porque no quería estar al lado de ese hombre". Además, reveló que estaban de vacaciones en Brasil cuando el actor comenzó a leer su personaje de "En el barro". Es uno de esos que quedan en la cabeza de la gente y que uno como actor los agradece".

Por último, la productora expresó: "A mí me encanta que le vaya bien y que esté en una serie internacional, aunque eso no quita lo que me pasa a mí como mujer. Tuve sensaciones, pero ya está". De esta manera, Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, brilla con su terrorífico personaje de "En el barro", un cruel y sanguinario guardiacárcel que pone en jaque a las presas del centro penitenciario "La quebrada".