Nico Vázquez celebra este 12 de mayo su cumpleaños número 46, y decidió celebrarlo con una gran fiesta el domingo por la noche tras su función de "Tootsie". Para hacerlo, el actor reunió a todos sus amigos en un salón y festejó rodeado de toda su gente querida, entre ellos su esposa, Gimena Accardi.

En la fiesta, se pudo ver a Gimena pegada a Nico durante toda la noche, compartiendo cada detalle del cumpleaños juntos. Ahora, este lunes por la mañana, la actriz decidió compartir unas tiernas fotos de su esposo y dedicarle unas románticas palabras

La pareja en la fiesta.

"Feliz cumpleaños amor de todas mis vidas. Mi humano favorito y la mejor persona que conozco, mi rey sin corona", comenzó accardi en la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, y que junto hasta el momento más de 100.000 "likes".

La publicación de Gime Accardi.

"Qué lindo tenerte cerca, sos tan espectacular, te elijo todos los días de mi vida. Te amo con el alma, gracias por cruzarte en mi camino @nicovazquezok", cerró su sentido saludo Gimena Accardi. La respuesta de Nico Vázquez no tardó en llegar a los comentarios del posteo: "¡Te amo con el alma! Gracias por tanto amor".

¿Qué dijo Nico Vázquez sobre Gimena Accardi en una entrevista?

Al hablar del vínculo que lo une con su pareja en "Noche al Dente", el actor reveló: “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”.

Y sobre la importancia de Gimena Accardi en su vida, Nico Vázquez remarcó: “Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”.