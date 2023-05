Nicolás Vázquez reconoció que el trabajo provoca problemas en su relación con Gimena Accardi

Nicolás Vázquez cambió su vida por completo en 2007 cuando conoció a Gimena Accardi. Desde ese momento, la pareja se mantuvo unida e hicieron una vida juntos, sin embargo, en una reciente entrevista que le brindó el actor a Fer Dente, Nico reconoció que se encuentra “apagado sexualmente" por su trabajo.

El exactor de Casi Ángeles en un artista consolidado en Argentina, donde se ganó el respeto de los medios. Sus trabajos lo hicieron colaborar con grandes figuras del país, como su amigo Lionel Messi, pero tantas funciones que está realizando con su obra de teatro hace que se apague en su relación.

Nicolás y Gimena están juntos hace 16 años.

Mientras hablaba sobre su pareja, Nicolás remarcó: “Somos muy fogosos como pareja. Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito”. A la hora de concentrarse en Gimena, el actor la describió como una persona que tiene su misma sintonía dentro de la cama: “Soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante”.

Nico reconoció que son "muy fogosos como pareja".

El actor reveló que después de 16 años de relación, la pareja no sufrió ningún desgaste en su vida íntima. Si bien se vieron obligados a atravesar situaciones de turbulencia, Nico remarcó que diariamente encuentra cosas nuevas que lo enamoran de Accardi y que lo impulsan a seguir a su lado.

¿Qué más dijo Nico sobre Gimena Accardi?

Demostrando la clase de vínculo que lo une con su pareja, Nicolás reveló: “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”.

Y sobre la importancia de la artista en su vida, el actor remarcó en su entrevista en Noche al Dente: “Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”.