Gonzalo Heredia compartió una peculiar tradición que hace con su familia: "Marcamos el crecimiento de los cuatro"

Gonzalo Heredia tiene, según sus propias palabras, la familia que siempre imaginó. A pesar de que aún no contrajo matrimonio con Brenda Gandini, su pareja durante 14 años, el actor mencionó que no descarta la idea de celebrar su amor con una gran fiesta en el futuro. Durante una conversación con el periodista Nico Peralta, compartió detalles sobre su inusual propuesta de matrimonio a la hija de Daniela Cardone.

"El pedido de casamiento fue hermoso. Estábamos en un viaje los cuatro y preparé toda una cosa romántica en la playa, con un barquito y todo. Estábamos ahí, fue un momento simple pero lindo. Todo muy pacífico, muy amoroso", relató. Y continuó: "Imagino que en algún momento haremos una celebración para festejar esto de compartir tanto tiempo con una persona. Todavía me lo imagino, seguro va a suceder en algún momento".

Como padres de Eloy, de 12 años y Alfonsina, de 6, la familia Heredia disfruta de su vida en privado sin grandes sobresaltos. Aunque mantienen su vida personal alejada de la exposición mediática, de vez en cuando comparten detalles de su rutina diaria. Este fue el caso de Gonzalo, quien reveló una curiosa tradición familiar.

El momento en el que Gonzalo Heredia se refirió a su familia

"El crecimiento de mis hijos es lo que realmente marca el paso del tiempo para mí. Más allá de que veo canas y arrugas, lo que verdaderamente me hace consciente del paso del tiempo, sin duda, son mis hijos. Sus preguntas, sus intereses, su crecimiento", comentó.

La familia Heredia

Y luego compartió: "En casa tenemos una pared en la que marcamos todos los meses el crecimiento de cada uno. Es muy estúpido pero nos encanta. Marcamos el crecimiento de los cuatro". Entre risas, completó: "En mi caso, ya no crezco más, ¡yo me estoy achicando! Ahora Brenda y yo empezamos a bajar mientras que Eloy y Alfonsina suben y suben. Eloy es muy alto; le debo llevar poco menos de una cabeza. En mi familia no hay nadie alto; viene por el lado del padre de Brenda".

SDM