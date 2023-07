El fulminante contraataque de Juan Reverdito contra Maxi Giudici: "Cornudo y payaso"

Maxi Giudici y Juliana Díaz revolucionaron las redes cuando anunciaron que se separaron, a pesar de que se siguen amando. Sin embargo, esta separación fue en buenos términos y ambos aseguran que se siguen amando y lo demuestran cuando se unen para liquidar a Juan Reverdito, su máximo enemigo dentro de la casa de Gran Hermano y también afuera.

Hace algunas semanas se inició un nuevo enfrentamiento mientras Maxi Giudici, Juliana Díaz y Juan Reverdito estaban haciendo campaña para ingresar al prestigioso certamen de baile de Marcelo Tinelli, Bailando 2023. En medio de esta campaña, pusieron pasacalles frente a América TV y parece que se superpusieron, lo que generó una guerra.

Maxi Giudici enfrentado con Juan Reverdito

Juliana Díaz saltó al cruce y tildó a Juan Reverdito de mala leche, mientras que él dudó del supuesto pasacalles que le puso uno de sus fans. "Querés que te diga algo? Ese pasacalles de Juliana no lo puso ningún fan, me juego las bolas. ¿Fan de qué puede tener esa piba? Por favor... Y dejen de decirle 'Tini' porque no tiene ni la uña del pie parecida a Tini. No entiendo quién le puso ese apodo. No la puedo ni ver, me cae muy mal", planteó el exparticipante de Gran Hermano.

Pero también Juan Reverdito lanzó una burla por la triste separación de Maxi Giudici y Julia Díaz, lo que por supuesto que a ninguno de los dos le cayó muy bien. Con respecto a esto, 'El Pela' dijo: "Juan se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada. Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel".

El tiempo sana todo, por lo que parecía que ya se había enfriado el enfrentamiento entre ellos. Pero Maxi Giudici arremetió contra Juan Reverdito cuando se confirmó que quedó fuera del Bailando 2023. "¿Qué pasó Juan regordito? ¿Seguimos participando? Jajajajaja", escribió con total sarcasmo el exnovio de Juliana Díaz en Twitter.

De más está decir que Juan Reverdito contraatacó con todo y le redobló la apuesta.

El fulminante contraataque de Juan Reverdito contra Maxi Giudici

Un usuario de Instagram levantó esto y Juan Reverdito recogió el guante. No es el estilo de el exparticipante de Gran Hermano el recular, por lo que, fiel a su forma de ser, arremetió con todo. "Qué pancho que sos, mamadera... No pensabas así cuando te conseguí ir a San Juan, ¿No? Ni un gracias, payaso jajaja ¿Querés que cuenta lo de las Cañitas? Andá para allá, bobo...", escribió en Instagram.

Juan Reverdito atacó a Maxi Giudici

Por último, Juan Reverdito cerró con un polémico comentario que siembran las dudas sobre una posible infidelidad por parte de Juliana Díaz. "Prefiero ser regordito y no cornudo, payaso. Besitos jajaja".

