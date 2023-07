Este martes Juliana Díaz se volcó en sus redes sociales para confirmar las versiones que se escucharon en las últimas semanas: se separó de Maxi Giudici. La ex participante de Gran Hermano lo comunicó en su Instagram con un extenso video en donde explicó los motivos. Tras ver el video, el que decidió reaccionar fue su excompañero Juan Reverdito.

El taxista subió a sus historias de Instagram un video donde se burló de los ex participantes de Gran Hermano recientemente separados. En el mismo, Juan intentó "imitar" a Juliana para realizar una parodia de la filmación.

Juliana en el video que subió a su Instagram.

Primero, y mientras imitaba el llanto de "Tini", Reverdito expresó en su video: "Lloramos un montón y nos partió el corazón y termino con esto. Desde que nosotros estamos juntos, no somos...".

Por último, y rindiéndose en su intento de imitación, Juan Reverdito comentó: "P.. madre, no se me cae una lágrima... Ay Dios lo que veo". Recordemos que este no fue su primer conflicto con Juliana Díaz y Maxi Giudici, ya que la ex pareja se había burlado de él por su insistencia para participar en el Bailando 2023.

¿Qué dijo Juliana en su video?

En el posteo donde explica por qué tomaron la decisión de separarse, la ex hermanita confesó: "Con Maxi nos hermetizamos mucho, creamos nuestra burbuja y es tanto que dejamos de sociabilizar, de hacer, de crecer y de hacer cosas de un modo individualista para nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que estamos herméticos de nuestra relación".

Además, en el video que dura 8 minutos, Juliana Díaz reveló: "Había mucha dependencia emocional. Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote".

J.C.C