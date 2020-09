Graciela Alfano habló de su romance con Carlos Menem y Mauricio Macri

Por primera vez, Graciela Alfano contó cómo se conocieron con Carlos Saúl Menem, su relación clandestina con Mauricio Macri y sorprendentemente dio detalles de ambas relaciones amorosas.

En un mano a mano con "Confrotados", la icónica actriz confesó que fue la amante del entonces Presidente de la Nación: "Nos encontramos y hablamos. Nos vimos en varios lugares cuando no era presidente. Era una persona que siempre me contaba cosas interesantes. Teníamos lindas charlas. Fue el único hombre mayor que tuve en mi vida. Cuando fue presidente siguió la relación un tiempito", comenzó su relato.

"Lo conocí antes de que sea presidente. Nos encontrábamos en el aeropuerto y en varias oportunidades. Cuando fue elegido presidente, hicimos un asado para la prensa extranjera en el campo de quien era mi marido, Enrique Capozzolo, y yo me senté al lado de Carlos. Ahí me empezó a tirar onda, tuvimos un contacto y unas amigas me decían ´este hombre esta muerto de amor con vos´. Más adelante se fueron dando los encuentros. Mi historia con él fue única", confesó la vedette.

"Él estaba absolutamente enamorado de mi. Decían que era muy evidente y yo se la hice bastante difícil en un comienzo, porque yo estaba casada en ese momento" y graciosa aseguró: "Ustedes saben que la fidelidad no es mi fuerte, incluso perdí un juicio por infidelidad". Entusiasmada con su "blanqueo", Graciela seguía dando detalles de aquellos inolvidables encuentros con Menem.

"Cuando empezamos a salir, yo estaba casada pero soy elegante y no voy a salir públicamente y descaradamente, además siempre estuve en el ojo de la tormenta de la prensa y era probable que en algún momento saltara, entonces íbamos a distintos lugares que nos ofrecían: Casas, departamentos... Yo era muy paranoica, nunca terminábamos de concretar. El dueño del hotel Alvear le prestó su barco para que vaya conmigo y tengamos nuestra historia de amor en el medio del Río de la Plata. Navegábamos y volvíamos a altas horas de la madrugada. Era una relación muy fogosa y muy fuerte", aseguró.

Ante la sorpresa y el desconcierto del panel, Alfano no dudó en reconocer: "Carlos no fue el único presidente con el que salí. No fue Néstor Kirchner., nunca salí con él en mi vida. Lo conocí y nada más"..

Y, para no dejar dudas al respecto, afirmó: "En ese momento no era presidente sino que estaba ocupando el cargo del presidente de Boca Juniors", con lo que claramente dejó entrever que se trató de Mauricio Macri. Algo que después confirmó.

"Hay una historia muy graciosa. En ese momento estaba separada, estaba haciendo El Periscopio con Carlos Monti y yo era la cara de Sevel del grupo Macri. Hice la publicidad del Peugeot 504 en la que interpretaba a un monja". Entusiasmada con su catarsis, Alfano contó todo, en detalle, y no faltó la anécdota graciosa:

"Estábamos clandestinos. Nos veíamos en un lugar privado y los periodistas no nos encontraban. Una vez habíamos ido a un departamento de un amigo suyo. En el living, yo acababa de hacer un streptease y en ese momento él llamó a alguien por teléfono y me dice: ´mira, andá al cuarto porque voy a atender a esta persona un raje´ y yo, como buena diva, dije: yo me voy, y cuando voy a agarrar mis cosas, me doy cuenta que mi ropa estaba en el living y en el cuarto donde yo estaba, estaba la ropa de él. Así que me puse su ropa, con su billetera, me fui por la puerta de atrás y me tomé un taxi".

Mientras recordaba aquel momento, Graciela se reía a carcajadas y fue por más: "Cuando Mauricio va al cuarto no me encuentra ni a mi ni a su ropa. Me llamó por teléfono y le dije: vos a mi no me dejás esperando y él, sorprendido,me dijo ¡pero te fuiste con mi ropa! Con qué querés que me vaya ahora?"

La divertida anécdota finaliza cuando Graciela cuenta que, como el departamento era de Nicki Caputo, sacó ropa de su placard y se la puso, aunque el dueño es mucho más chico que Macri y por lo tanto parecía disfrazado."Vino a mi casa, me devolvió mi ropa y yo le dí la suya".