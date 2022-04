Graciela Alfano rompió el silencio y reveló por qué renunció a Socios del espectáculo

Graciela Alfano renunció en vivo a Socios del espectáculo el pasado 19 de abril.

Desde ese entonces, fueron varias las especulaciones respecto a los motivos. Finalmente, la ex panelista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicó en LAM por qué tomó esa decisión. "Yo soy una mina que hablo de sexo, de mis relaciones, de lo que se me da la gana. Y primero dije 'lo pone mal, debe ser por esto. Le molesta que hable de sexo. Bueno, voy a bajar un poco los decibeles'. Pero después me doy cuenta de que esto pasa todo el tiempo. Cada vez que alguien dice 'bombacha', 'calzoncillo' lo pone muy mal, se incomoda, hace caras. Entonces yo dije: 'Evidentemente cada vez que hablo lo pongo muy mal'. Así comenzó el relato de Graciela Alfano, quien se refería puntualmente a Adrián Pallares.Y agregó: "Yo no voy a hacer de rubia tarada".

Graciela Alfano.

"En definitiva vos te fuiste por Adrián Pallares", le preguntó directamente Andrea Taboada a Graciela Alfano. "Yo me voy porque realmente no aporto nada y porque al conductor lo pongo de mal humor. Entonces cuál es el sentido", respondió la actriz.

"Yo no necesito nada de este programa. Estoy para divertirme, para aportar, para ayudar. 'Qué estoy haciendo sufriendo, sufre el otro como un marrano... ¡me voy'", señaló Graciela Alfano. Luego dijo que los conductores no la saludaban al llegar ni la miraban durante el programa. "No había contacto ocular", afirmó la ex de Matías Alé.

Graciela Alfano hizo un descargo después de su renuncia: "Respetarse uno mismo"

Graciela Alfano tomó una decisión drástica con respecto a su carrera. Ayer renunció en vivo en "Socios del Espectáculo". La noticia tomó por sorpresa a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores del programa, que no habían hablado previamente del tema con la artista.

Habiendo pasado algunas horas después del anuncio inesperado, Graciela Alfano hizo su descargo en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió: "Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa. Respetar ese lugar es respetarse uno mismo".

Graciela Alfano en Socios del espectáculo.

Pero como si eso fuera poco, Graciela Alfano agregó: "Y bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad". De esa forma reafirmó que sintió que no la trataron como merecía durante su participación en "Socios del Espectáculo".

Sin ningún tipo de remordimiento, Graciela Alfano le dijo en la cara a Adrián Pallares que ella notaba su constante incomodidad con sus intervenciones en el programa: "Vos tenes todo que ver con mi decisión". Aunque el periodista negó cualquier roce con la artista y afirmó que a él no le molesta que ella fuera parte del panel.