Graciela Alfano estuvo invitada al ciclo de PH Podemos Hablar, junto a Analia Franchin, Gerardo Romano, Rodrigo Rodriguez (más conocido como Rodrigo Vagoneta) y Rodrigo Lussich. Con Vero Lozano en la conducción, en reemplazo a Andy Kusnetzoff que pidió extender su licencia por paternidad, los invitados avanzaron hacia el punto de encuentro y la ex vedette habló, entre tantas cosas, sobre la ficción autobiográfica que viene preparando.

Graciela Alfano contó que está trabajando en su serie autobiográfica

La producción contará distintas etapas de la vida de la mediática. Desde su difícil infancia, su paso por la facultad, sus amoríos y sus inicios en el mundo del espectáculo. “Estamos hablando con productores. Va a ser como esas novelas mexicanas. Va a haber muchos personajes. Va a estar todo lo que fue mi vida. También mi infancia, que creo que se muestre crudamente. No hay que favorecer la criminalidad” aseguró días atrás Alfano en diálogo con Radio 10.

Además, Graciela contó que quiere que se la represente en cada etapa de su vida. “Tiene que haber una Graciela para los 18, otra para los 40 y algún cameo mío al final” aseguró la actriz y agregó que le gustaría ser interpretada por Laurita Fernández.

Sobre su cruda infancia, la actriz recordó los difíciles momentos que vivió de chica por los abusos de parte de su vecino, mientras ella crecía en una familia con muchos conflictos. "Mi vecino abusó de mí desde los cuatro hasta los siete años. Mi mamá no sólo me dejaba sola sino que también le daba las llaves de mi casa para que me vaya a buscar al colegio y se quede conmigo. Él me mostraba su sexo, se masturbaba delante mío, me daba besos en el cuello y hasta el día de hoy recuerdo el olor a cebolla de su boca" aseguró.

Sobre su vida amorosa, Alfano reveló cómo se ha relacionado con el poder a lo largo de su carrera artística. La actriz habló sobre su historia de seducción con el ex presidente de la nación Carlos Saúl Menem. “Yo iba a un barco, al barco de Mario Falak (empresario muy cercano al ex presidente)” aseguró. También, recordó una vez más cómo fue su amorío con el ex presidente de la nación Mauricio Macri, y la historia de infidelidad que terminó con un trio que no llegó a concretarse.

