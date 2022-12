Gran Hermano 2022: Agustín quiere convencer a Julieta de como jugar

Agustín Guardis fue unos de los personajes más polémicos dentro de la casa, tanto que hasta su salida del programa fue polémica, pasó de que la gente lo ame a sacarlo con casi el 80 % de los votos. Pero Frodo tiene revancha y la misma gente que lo sacó le dio una oportunidad más.

Frodo siempre se identificó como un "estratega" y también dijo que su salida estaba planeada, aunque no quería salir de la forma en que lo hizo. Él necesitaba información de afuera. Agustín sin romper las reglas trato de ensuciar a Conejo mientras mantenía una conversación con Julieta.

“Cuando hay quilombos con Thiago y un montón de personas, ¿Se metió a defenderlos? O después que lo ve llorando se hacía el hermano más grande. Él siempre actúa después”, dijo Agustín. “Cuando pasó todo conmigo, el tipo re copado, como diciendo yo no tengo nada que ver”, respondió la modelo.

“Es carismático, es gracioso y en eso se los trata de comer. Pero, fijate, en esa jugada que no les gustó, capaz no salió de Coti”, siguió Frodo. “Coti se habrá sentido presionada porque quizás la puso entre la espada y la pared porque siempre lo hacen con Thiago. Fijate que Thiago era el líder y lo salvó a él en vez de a Daniela”, le explicó a Julieta.

“Trata de presionar. Estás sacando tus propias conclusiones. Esto no justifica lo que acabamos de charlar y que me contás, pero te digo, prestá atención. Es una relación que será buena o mala. Una cosa que es así. Entendela, muchas veces pasó que alguien nos diga algo y no era. Vos bajá un cambio”, cerró la conversación Agustín.