Gran Hermano 2022: Juliana hablo de la situación de Agustín y Maxi

La pareja de Maxi está visitando muchos medios de comunicación desde su salida de la casa más famosa del país, fue entrevistada por Georgina Barbarrosa para su programa A la Barbarrosa por Telefe.

En el móvil se tocó varios temas que están ocurriendo dentro del reality, como la placa de nominados en la que incluye a su pareja con Agustín, Romina, Julieta, Marcos y Nacho, en el programa de hoy Thiago, quien gano la prueba del líder, deberá salvar a uno.

Cuando le preguntaron como lo veía a Maxi, Juliana dijo: "La verdad es que no creo que se vaya Maxi el domingo, tiene buenas posibilidades con la placa en que quedó. La verdad que estoy tranquila y haciendo campaña para que se quede". También se mostró sorprendida por algunos votos: "Es la primera vez que veo una gala de nominación afuera y es re loco porque vi muchos votos que me sorprendieron como el de Thiago hacia Romi, hace una o dos semanas la salvó y ahora la está votando; como Coti a Juli; son cosas que me hubiera gustado hacer a mí ahí adentro, pero tenía miedo de que me tilden de traicionera y viéndolo desde afuera todos hacen lo mismo".

Unos de los personajes más polémicos dentro de la casa en los últimos días fue Agustín. "Y con Agus la verdad que está todo bastante caldeado el asunto. Yo le tenía mucha fe, le había puesto muchísimas fichas a Agus y siento que esta última semana tuvo una repercusión tremenda, malísima en todos lados. Si no lo salva Thiago es probable que se vaya él, por eso estoy tranquila con Maxi en placa" termino por decir. También hablo de como sería su juego ahora que ve la casa desde afuera y remarco que votaría a Thiago porque dentro de la casa parece que es fuerte solamente por su historia de vida.