Gran Hermano 2022: Thiago se cruzó con Camila y le dijo esto

El repechaje y el ingreso de nuevos participantes hicieron que el ambiente en la casa se vuelva un tanto tenso porque está claro que estos corren con una ventaja al saber muchas cosas que el resto de la casa no.

En esta oportunidad Thiago tuvo un inesperado cruce con Camila que generó un ambiente incómodo para los que se encontraban en el lugar. Todo se desarrolló mientras se encontraban en el jardín Thiago, Julieta y Romina.

Camila se acerca cantando y se quiere unir al grupo de los tres. A lo que Thiago le dijo, “Acá es cosa de silencio y paz”. “¡Basta Thiago! ¿Por qué? ¿Por qué me lo decís vos? No me gusta”, le dijo la cantante de cumbia, que parecía enojada, pero de golpe lanzó una carcajada.

“Si Julieta me dice eso, ahí si me molesta, pero si me lo decís vos me chupa un huevo ¿Qué querés que te diga?”, le retrucó el de González Catán. Lejos de quedarse atrás Camila le respondió: “Bueno, pero no me digas vos lo que tengo que hacer ¡No me gusta!".