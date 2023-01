Luego de una broma que Alfa le hizo a sus compañeros sobre que abandonaría la casa, Santiago del Moro le pidió que expresara cómo se sentía y el participante se enfocó en su vínculo con la última hermanita que ingresó a la casa.

Ayer Gran Hermano organizó una broma para los participantes y le pidió a Walter Santiago que fuera el protagonista. La broma consistió en actuar como si estuviera abandonando la casa, luego de todas las amenazas de Alfa por hacerlo, y ver la reacción de los demás jugadores. Durante el debate, del Moro ingresó en la casa y Alfa admitió haberse puesto mal por Camila e insinuó que su relación es de padre-hija.

"Hoy Camila no me creía y me decía 'no, yo te mato si te vas'. Y, en un momento Camila se puso a llorar afuera. Lloró y me miraba. Lloraba mal", empezó contando el adulto de la casa. "Y me dijo 'hace un año me abandonó mi papá y hoy me vas a abandonar vos'. Y quiero decir esto por qué... Porque ahí Camila entendió que el papá no la abandonó, que el papá se fue al cielo", continuó Alfa mientras a Camila se le llenaron los ojos de lágrimas.

Mientras los participantes escuchaban atentamente, Alfa aseguró que a Camila le tiene mucho cariño y que el no la va a dejar sola. "Su papá se fue muy joven porque Dios lo llamó y porque todos tenemos un destino y una fecha. Y no la abandonó. Y yo tampoco la voy a abandonar. ¿Por qué? Porque la quiero mucho", finalizó Walter.

Alfa y Camila Lattanzio

A esa altura del descargo de Alfa, Camila era un mar de lágrimas al acordarse de la ausencia de su papá. Santiago del Moro intervino y le preguntó a la participante si quería decir unas palabras para sacar los sentimientos que tiene guardados, pero Camila se negó. Finalmente, Alfa no se fue de la casa y mañana a la noche habrá nueva gala de nominación.

Julieta, Marcos y Daniela le hicieron un regalo a Alfa por su cumpleaños

En el día de hoy, Alfa está cumpliendo años y las mujeres de la casa se despertaron temprano para hacerle un regalo. Daniela, Julieta y Marcos llamaron al cumpleañero a la habitación y le dieron el regalo en cuestión. “Te quisimos hacer una sorpresa con Juli. Es con mucho amor, pero no podes decir nada. Es un secreto de los tres. Feliz cumpleaños", le explicó Daniela Celis. Sin dar demasiados detalles, ni tampoco mostrar cuál fue el regalo, parece que los hermanitos escondieron comida y se la regalaron a Alfa.

OL.