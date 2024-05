Coti Romero abandonó la casa de Gran Hermano el pasado domingo. La participante que pasó dos veces por este reality show contaba con un gran apoyo de la gente, pero lo cierto es que este no fue suficiente para siguiera en la carrera para convertirse en la ganadora de esta edición.

Romero es una figura reconocida y querida por el público por diferentes razones: una de ellas es su llamativa belleza. Con un rostro hegemónico, su melena rubia y un cuerpo de revista, la participante logró convertirse en una celebridad incluso por fuera de la casa más famosa.

Así, fue su estilo también el que resaltó su belleza, pero también el que la llevó a ser criticada por los internautas, muchas veces por compañeros y sus looks pueden ser inspiración o también pueden ser juzgados de manera negativa.

Los looks de Coti Romero en esta edición de Gran Hermano

Romero tiene una forma sexy de vestir y así ha apuntado a prendas cortas, ítems brillosos y otros con transparencias. Para su reingresó en la casa semanas atrás, eligió un mini vestido de color plateado y con transparencias, para su salida, la joven vistió un top dorado con brillos y un pollera negra de cuero al cuerpo, aunque tal vez no haya sido la elección más moderna ni acertada en cuanto a combinación de texturas.

De todos modos, Coti Romero mostró también su faceta más relajada en Gran Hermano y así la vimos con diferentes look en su pelo: trenzas, pelo suelto y con ondas, rodete casual y más. Entre sus looks más originales se cuenta aquel que llevó una maxi remera negra de algodón y mini short, apuntando a un look rockero y relajado.