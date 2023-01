Gran Hermano: Daniela soñó con su ex y corrió a contarle a sus compañeros

Daniela Celis abandonó la casa más famosa del mundo y la gente la volvió a meter por la famosa era "Venganiela". Un apodo que le pusieron en Twitter cuando fue eliminada porque ella juró que sacaría a Thiago y a Coti, dos personas que la habían "traicionado" en el pasado y lo cumplió. Ahora sigue dando que hablar en el programa porque tuvo sueños con su ex.

La participante desde que entró a la casa contó que había cortado una relación con alguien mayor que ella porque iba a ingresar a Gran Hermano, luego se puso en pareja con Thiago Medina. Cuando tuvo un acercamiento más intimo con el de González Catan, la de Moreno manifestó que "había arruinado su vida afuera".

"Daniela habla mucho del afuera, que se quedó sin nada. ¿Qué tiene afuera? Dice que tiene una relación con un hombre más grande, que después de lo que hizo con Thiago se terminó", opinó, en su momento, Santiago Del Moro. El día de hoy volvió a ser tendencia porque soñó con su Ex.

"Lo que no me pasó en todos estos meses me está pasando ahora... me duermo y sueño con mi ex", dijo Pestaniela. La Tora muy efusiva preguntó: "Me estás jodiendo, ¿con el último de acá?". Ariel quien se encontraba con las chicas dijo: "Con el que realmente amas y no podés olvidar y le querés dar una segunda oportunidad y estás confundida".

"No, ya no doy más segundas oportunidades", contestó contundente Daniela. "Pasa que mi relación fue difícil porque mi ex, fue ex, el día que yo entré a la casa de Gran Hermano. Me separé y entré, se lo conté que entraba a la casa de Gran Hermano y me separé ese mismo día", agregó la de Moreno.

EF.