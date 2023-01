Gran Hermano: El accidente de Marcos que podría haber terminado en tragedia

Lo último que le falta al reality es una polémica por un participante accidentado. Marcos Ginocchio logró salvarse por sus rápidos reflejos deportivos, pero La Tora no pudo evitar mostrarse muy preocupada.

Un lujo que los participantes de Gran Hermano se pueden dar es disfrutar de la pileta con las altas temperaturas. Marcos estaba ingresando a la pileta para darse un chapuzón, cuando el hermanito piso mal y se cayó contra el cordón de la piscina. Rápidamente activó sus reflejos y con sus dos brazos evitó lastimarse gravemente el rostro. "Casi me mato", le dijo el primo a La Tora, a quien se la escuchó muy asustada.

"No primo. ¿Estás bien? Casi te matas la cara bo...", fue el comentario de Lucila cuando vio que el salteño detuvo la caída. Resulta que de tantos chapuzones, el cordón de la pileta quedó muy resbaloso y cualquiera podría haber sido el protagonista del accidente. "No me golpeé, decí que puse la mano. Estuve rápido. Está muy resbaloso", le explicó Marcos a La Tora.

Sin embargo, a pesar de que el primo haya asegurado que estaba todo bien, Lucila se mostró molesta con la producción y exigió mejores medidas de seguridad. "¿Por qué no ponen una silicona ahí? Se cayó Alfa, el Cone, vos y todos los que no habremos visto. Es un peligro", expresó Lucila bien fuerte.

Una de las opiniones sobre la caída de Marcos

Meses atrás, Alfa y el Cone fueron víctimas del cordón resbaloso, pero las reacciones fueron muy distintas. Mientras que Alexis se lo tomó con humor, e incluso el público hizo un video recopilado todas sus caídas en la casa, Alfa también manfestó su molestia con la producción y aseguró que no es un golpe leve para un señor de 60 años.

El repudio del público a Camila por querer tocar a Marcos

El amor a primera vista de Camila hacia a Marcos fue notorio desde su llegada a la competencia. Camila probó con todas las estrategias posibles para acercarse al primo, pero ninguna de ellas funcionó. A través de Twitter, el público recopiló todos los momentos en que Lattanzio tocó al primo sin consentimiento y exigen intervención inmediata de Gran Hermano. "Camila hostigando a Marcos me genera mucha incomodidad. Hasta su relación con Alfa tiene mas consentimiento que ésta, Marcos no quiere estar cerca tuyo, no lo obligues. Por el amor de DIOS ENTENDÉ DE UNA VEZ", son los comentarios que más se repiten en contra de Camila.

