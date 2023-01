Alexis "Conejo" Quiroga de Gran Hermano salió de la casa hace algunos días y ya piensa en su futuro profesional.

El joven reveló recientemente que quiere ser actor y que también le encanta el modelaje. "Me gusta mucho la actuación y me gustan mucho las novelas. El modelaje también me gusta, pero prefiero ser actor...", dijo en una entrevista con el sitio Primiciaas Ya.

"Veremos qué sucede porque ya he tenido muchos llamados, pero cada cosa creo que tiene su tiempo", agregó.

En ese momento, "el Cone" como se le dice cariñosamente, reveló de qué actor es fan y con quien sueña actuar algún día: "Lo que más me gusta es la actuación y mi sueño es trabajar con Guillermo Francella, creo que es una locura de profesional y me guio mucho por él. Me encanta su humor y es uno de mis referentes. Nunca me lo crucé en persona y ojalá pase en algún momento. Tengo ganas de decirle que es un gran actor", cerró, ilusionado.

Coti Romero, de Gran Hermano, reaccionó ante los rumores de crisis con El Conejo: "Vayan a..."

Según informó Radio Mitre, Coti y el Conejo habrían decidido terminar su vínculo que duró por tres meses en la casa y solo algunos días fuera de ella.

Sin embargo, ahora fue la joven quien salió a desmentir esta versión con un fuerte descargo: "Y con Cone estamos mejor que nunca, vayan a colgarse de otra", escribió Coti en Twitter.

Mientras Coti Romero hizo su descargo, Cristian U, quien fue participante de Gran Hermano en 2011 y ahora es panelista del ciclo, compartió una imagen de la parejita que confirma que siguen juntos.

"Recién me envió esta foto el Cone, rumores de separación, al cajón. Bien por ellos", escribió en Twitter junto a una foto en donde Coti y Cone aparecen muy juntos.