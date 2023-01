La relación padre-hija de Alfa y Camila comenzó a llamar la atención de los televidentes y Gran Hermano, a tal punto que intervinieron psicólogos en el confesionario. Sergio, hermano de Alfa, lo defendió e insinuó que la gente es retrógrada por no aceptar la diferencia de edad.

Durante una entrevista en Mañanísima, Sergio quiso defender a su hermano de las críticas. "Es complicado estar ahí encerrado tanto tiempo y la cosa va cambiando. Un día pasa una cosa y otro día pasa otra", comenzó explicando. El hermano de Alfa dijo que no entiende porque la gente asegura que la relación es mal vista fuera de la casa. "¿Por qué no podemos aceptar que una persona de sesenta se enamora de una de 21 y la de 21 de una de sesenta?", preguntó sin filtro.

Sergio se mostró molesto con los comentarios del comienzo del reality, donde lo acusaban a Alfa de retrógrado por tener un pensamiento conservador cuando Mora habló de su forma de vivir su sexualidad. En referencia a la relación de Alfa y Camila, Sergio acusó de retrógrada al público que no acepta la gran diferencia de edad.

"Yo estoy hace más de treinta años con mi mujer, nos llevamos una gran diferencia de edad, aunque no tanto como la que están acusando a mi hermano y Camila. Pero nos llevamos unos diez años. No importa si son diez, veinte o treinta. Estamos enamorados y nos llevamos re bien. Entonces, no se por qué están hablando todos del mal visto de afuera", fue cómo Sergio comparó su relación con las actitudes de Alfa.

Alfa y Camila dentro de la casa

Algunos usuarios de Twitter aseguran que los comportamientos de Camila son parte de su estrategia para dejar afuera de la casa a Alfa. Sin embargo, Sergio no cree que su hermano tenga que cuidarse de Lattanzio, sino del público que lo estará esperando en el estudio en el caso de que surja una relación. "Me parece que se está enganchando con el tema del padre (Camila). Si mi hermano y Camila consienten una relación y dicen 'bueno, yo siento algo por vos, vos sentís algo por mí' igual se tienen que cuidar de lo que digan afuera", finalizó Sergio.

La Tora y Camila tuvieron una tensa discusión

El tenso momento se dio en la habitación de las chicas, luego de que Camila se levantara de la mesa angustiada. Julieta y Daniela se acercaron a hablar con ella para saber qué le pasaba y aconsejarle que no se preocupe por lo que grita la gente, sino que haga su juego tranquila. "Yo desde el jueves no te creo nada porque no me interesa tener relación con vos, porque siento que usas muchas cosas para jugar, entonces yo no te creo una. Y menos después de decir que un jugador por bullying llegó lejos, entonces yo no comparto nada y no te creo nada", amedrentó La Tora contra Lattanzio.

OL