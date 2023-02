Gran Hermano: Fuerte comentario de Alfa a Camila por el cigarrillo

Walter Santiago es uno de los personajes más polémicos dentro de la casa más famosa del mundo, es uno de los participantes que sabe como cansar al otro y siempre tira comentarios polémicos. Después de su gran pelea con Romina, se lo ve más cerca de Camila, con quien mantuvo una fuerte charla sobre el cigarrillo.

Alfa advirtió que la cantante de cumbia fuma mucho dentro de la casa y no dudo en hacerle saber que no le gusta. “Si una mujer quiere que yo no la toque con que fume alcanza y sobra”, le dijo sin filtro el participante de 61 años a Camila.

Walter siempre tiene una anécdota para todo y en este caso le contó sobre una cita que tuvo con una chica que fumaba. “Vos sabés que yo una vez… nena, una vez salí con una chica, ella iba a prender un cigarrillo y le dije ‘si fumas vamos a charlar toda la noche, pero de lejos’”, expuso el participante.

Camila Lattanzio como era de esperarse no se quedó callada, le respondió bien claro y orgullosa: “Mis novios fumaron, menos uno, pero el que me dijo que no fumaba… y bueno, yo fumo, soy esto”.

EF.