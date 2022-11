Gran Hermano: Gastón Trezeguet comparó a Santiago del Moro con Jorge Rial y estalló la polémica

El debate de Gran Hermano ha subido un escalón más. Ya no solo es el intenso cruce sobre la actuación de los participantes, ahora también se discute sobre el desempeño del conductor del espacio, Santiago del Moro. Durante la mañana de este lunes, Gastón Trezeguet causó una nueva polémica al comparar al actual animador del formato con Jorge Rial.

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", partió comentando Trezeguet. Seguidamente, aseguró que Jorge Rial no fue muy querido durante su travesía por Gran Hermano. "Rial no era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor", cuestionó.

Gastón comparó a ambos conductores.

El participante de la primera edición argentina de Big Brother, intentó no generar más escándalo con sus comparaciones y destacó que su único interés es hacer bien su trabajo como panelista de la edición 2022 de Gran Hermano.

¿Cuántos años tenía Gastón Trezeguet cuando participó en Gran Hermano?

Fue el 10 de marzo de 2001 que Telefe puso en el aire Gran Hermano, una edición debut que cambiaría la manera de hacer televisión en el país. En esa oportunidad, Gastón Trezeguet se presentó como un instructor de esquí y habitante del barrio porteño de Recoleta. Tenía 23 años y con sus estrategias logró el tercer puesto en la competencia, además es catalogado como uno de los mejores estrategas de la historia de la casa más famosa.