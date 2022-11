Gran Hermano: La mamá de Juliana contra Alfa y Romina

Tras la gala de eliminación de anoche, Juliana Díaz, se convirtió en la sexta expulsada de la casa de Gran Hermano. Su mamá, Alejandra, habló con el programa Argenzuela sobre el juego de su hija y la campaña en contra que le hicieron sus compañeros.

“Teniendo en cuenta toda la campaña en contra que le hicieron los de adentro de la casa, tanto Romina como Alfa, que me parecen personajes nefastos, estuvo bueno el porcentaje en relación a otros eliminados” destacó.

Y continuó apuntando contra Walter ‘Alfa’ Santiago y Romina Uhrig: “Alfa me parece un personaje nefasto que siempre se burla de Juliana, la imita, es grosero. Romina se pone la mantita de ovejita, pero es una bicha terrible y es tan nefasta como Alfa. Él se pasaba hablando mal de Juliana y le controla la comida a los demás. Todo eso lo está viendo la gente”.

Juliana abandonó la casa con un 57, 67% de los votos en contra. Un resultado que estaba muy ‘pelado’ con María Laura ‘Cata’ Álvarez, que obtuvo el otro 42,33%.

Alejandra también se mostró en contra de su actual yerno, el participante, Maximiliano Giudici: “La que decidirá qué hace con Maxi después es ella, pero no me gustaron algunas actitudes de él en esta semana. Se abrió de piernas en algunas ocasiones que ella estaba triste. Un compañero tiene que estar para acompañarte en las malas, no solo en las buenas”.