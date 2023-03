Lucila la Tora Villar es tan frontal en la vida real como lo fue dentro de la casa de Gran Hermano, y esta vez fue contra Romina, la última eliminada y una de las participantes más polémicas.

En diálogo con Mañanísima, La Tora se refirió a los cruces que tuvo con la líder de la casa y exigió: "Me va a tener que explicar por qué me bardeó. O sea, eso de que tanto hablaba, la quiero escuchar de su boca, de frente", En ese momento, aclaró: "Decía que yo no era así, que era un juego. Cómo trataba a mi vieja, cuando ella con su madre tiene un montón de cosas que resolver. Entonces, con qué moral me viene a hablar a mí, si con su mamá tiene más cosas que resolver que yo".

La Tora y Nacho en la casa de Gran Hermano

Romina y Lucila solían tener una buena relación dentro de la casa más famosa del país. Tan así que Romina festejó cuando La Tora volvió a ingresar a la casa en el repechaje. Sin embargo, esto no duró mucho y rápidamente comenzaron a tener pequeños cruces, hasta que llegó la mamá de la rubia a generar discordia.

A partir de ver cómo La Tora destrataba a su mamá, Romina comenzó a criticarla a sus espaldas con el resto de los integrantes de la casa. Al ser eliminada, Lucila no pudo hacer oídos sordos y explotó con toda su ira. Incluso, comenzó a reconocer cosas que sucedían adentro, que tal vez dejaba pasar para mantener una buena convivencia. "Me tiraba mala leche cuando estaba nominada para que me vaya", reconoció.

Romina se reencontró con sus hijas después de 5 meses

"Cada vez era peor, empezó a tener roces conmigo, y esos sentimientos estaban bien porque afuera vi que me mató en las últimas semanas", explicó. Además, agregó un poco de picante: "Me sorprendió porque no la tenía así, pero ahora va a tener que explicar todo. Mismo, me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó".

La estadía de Gladys, la mamá de Lucila "La Tora" Villar en Gran Hermano generó un gran revuelo al ver la tirante relación entre ambas, que muchos comenzaron a cuestionar.

"Realmente es para indignarse, de principio a fin. ¡No puede ser! Parece que siente vergüenza de su mamá", criticó Sol Pérez en El Debate del reality, dando cuenta de lo que también se cuestionó en redes sociales, en donde varios usuarios pusieron bajo la lupa la actitud de la participante con su mamá.

Siguiendo esta polémica de cerca, desde LAM entrevistaron a Gladys y le consultaron por estos momentos de tensión con Lucila. "En un momento, se te vio angustiada y se vio en el afuera también. Se decía que Lucila te había hablado mal y que vos habías llorado con Romina" le consultó la cronista a la mujer.

"Me puse a llorar, pero fue por otra cosa. Decían el maltrato de la hija hacia la mamá, pero nada que ver. Yo creo que me cuidaba por demás y se vio quizás feo" aseguró la madre de Lucila.

