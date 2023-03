La estadía de Gladys, la mamá de Lucila "La Tora" Villar en Gran Hermano generó un gran revuelo al ver la tirante relación entre ambas, que muchos comenzaron a cuestionar.

"Realmente es para indignarse, de principio a fin. ¡No puede ser! Parece que siente vergüenza de su mamá", criticó Sol Pérez en El Debate del reality, dando cuenta de lo que también se cuestionó en redes sociales, en donde varios usuarios pusieron bajo la lupa la actitud de la participante con su mamá.

Siguiendo esta polémica de cerca, desde LAM entrevistaron a Gladys y le consultaron por estos momentos de tensión con Lucila. "En un momento, se te vio angustiada y se vio en el afuera también. Se decía que Lucila te había hablado mal y que vos habías llorado con Romina" le consultó la cronista a la mujer.

"Me puse a llorar, pero fue por otra cosa. Decían el maltrato de la hija hacia la mamá, pero nada que ver. Yo creo que me cuidaba por demás y se vio quizás feo" aseguró la madre de Lucila.

Luego, revelo por qué estaba angustiada: "Yo estaba llorando en la cocina porque estábamos hablando del Covid y justo, Lucila y Román, mi otro hijo, tenían un amigo que siempre venía a ver los partidos de visitante de un equipo. Él falleció por el Covid. Me acordé que fui al velorio porque no se podía ni ir, ni entrar. Entonces, me re angustié porque tenía 31 años".

La Tora quebró en llanto luego de la salida de su mamá

Lucila se sensibilizó sobre la salida de su madre y habló con el papá de Nacho sobre la relación que tiene con Gladys después de irse a vivir sola. "No me esperaba que venga mi vieja y los veo a todos como la familia Ingalls, a todos muy bien, y yo con mi vieja, que es la persona que más amo en el mundo, tengo cosas por resolver, cosas trabajándolas", dijo La Tora.

"Yo no puedo tener la relación perfecta que todo el mundo tiene. A mí la entrada de mi mamá me descolocó, por algo hace 5 años que no vivo con ella", le explicó Rodolfo, quien la contuvo en ese momento tan sensible que estaba pasando la participante.

"Ver que todos eran los Ingalls, y yo, no me movilizo mucho, me pongo mal. No me la esperaba a mi vieja, básicamente", finalizó Lucila. Esta conversación la pasaron en un tape en el debate de Gran Hermano en donde se encontraba Gladys, lo que generó un momento tenso en el estudio.

VO