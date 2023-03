Gran Hermano: Nacho abrió su corazón y habló sobre el duelo por la muerte de su madre

Nacho llegó a la final de Gran Hermano con su juego y estrategia, pero también por mostrarse sensible y honesto. A pesar de no salir ganador y obtener el segundo puesto, el joven de 19 años pudo mostrarse tal cual es y se ganó el cariño del público. En la gala del lunes, fue Marcos Ginocchio quien se consagró como el gran ganador y cerró las puertas de la casa más famosa del país.

Momento en que se revela quién fue el ganador de Gran Hermano

En cuanto Nacho llegó al estudio de Gran Hermano y bajó de esa camioneta, los fanáticos le demostraron todo su cariño con sus gritos, las caricias y regalos. El jugador se mostró conmovido por la situación y recorrió el pasillo con lágrimas en los ojos. También se tomó el tiempo de abrazar y sacarse fotos con muchos de los que estaba ahí presentes. Además, se refirió a su experiencia dentro de la casa de Gran Hermano: "Qué locura, no lo puedo creer. Gracias a todos. Fueron 5 meses sin saber nada, impresionante", expresó con emoción.

Como hicieron todos los participantes de Gran Hermano, Nacho comenzó su rueda de prensa en el programa que Georgina Barbarossa conduce en las mañanas de Ciudad Magazine: A la Barbarossa. Más allá de lo relacionado al juego y a la experiencia de estar aislado por meses en la casa, se le consultó por el duelo que estaba atravesando por la muerte de su mamá. En una a charla a corazón abierto, el subcampeón contó que se comunica con su mamá a través de las mariposas: "Recién estábamos en el jardín y vino una mariposa, era mi mamá. Y ayer las conté, eran 27 en el jardín".

Nacho en el confesionario

Nacho comentó que durante su larga estadía en la casa de Gran Hermano vio aparecer en muchas ocasiones varias mariposas que parecían ser una muestra de cariño de su madre que ya no está en este plano. "A mí al principio me shockeaba mucho porque lo veía como una casualidad. Pero después me empecé a dar cuenta de que aparecían en momentos claves que lo necesitaba", confesó. Luego siguió contando detalles: "Aparecía la mariposa cuando necesitaba la palabra de alguien cercano. Era como 'no puede ser', una locura".

Luego, contó una curiosidad que dejó al piso sorprendido: "Han venido mariposas que se han quedado días que yo estaba en placa y tenía miedo. El lunes cuando me quedaba, ya no estaban más", contó Nacho sobre las mariposas en la casa de Gran Hermano. Además, se mostró sensible al hablar de cómo pasó año nuevo dentro de la casa: "Año Nuevo, empezar el año... Al no tener contacto con mi familia yo sentía que le estaba faltando en un momento muy importante después de todo lo que había pasado. Sobre todo a mi abuela".

El emotivo regalo del papá de Nacho al entrar a la casa de Gran Hermano

Luego de meses de aislamiento, la producción de Gran Hermano decidió ingresar a los familiares de los participantes. Además de recibir a sus familiares, los participantes recibieron regalos especialmente pensados para ellos, y la emoción colmó el ambiente.

El primero en abrir la caja con el regalo fue Rodolfo, el papá de Nacho. "Traje algo que es muy importante para él, como un amuleto. Es una foto de él cuando era pequeño". Luego, siguió mostrando las cosas que estaban dentro de esa caja: "Además, le traje una mariposa, que es muy representativa para este momento de él. Tengo otra foto que es muy especial de cuando el gobierno español había mandado a las tropas a la guerra de Irak y nos sacamos esta foto con su mamá, que fue cuando nos manifestamos en contra de la guerra", sumó.

NL.