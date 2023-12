Denisse González es una de las nuevas integrantes de Gran Hermano. La joven es del sur argentino y su gran parecido físico con Coti Romero dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Se instaló en Buenos Aires para estudiar la carrera de abogacía, pero su sueño era ingresar a la casa más famosa del país.

Quién es Denisse González, la joven señalada como la doble de Coti Romero que ingresó a Gran Hermano

La nueva edición de Gran Hermano sorprendió a los televidentes con participantes con muchas similitudes con los protagonistas de la edición 2022. Denisse, oriunda de la ciudad de Trelew en Chubut, acaparó todas las miradas con su increíble parecido físico a Coti Romero, así también como su presentación en donde aseguró llevarse por delante todo lo que haga falta para ganar.

"Estoy estudiando abogacía en Buenos Aires y vivo sola porque me encanta estar sola. Mi papá me dijo que yo era una chica 4x4 porque me encanta pescar y me encanta hacer asado. Pero lo único que pesqué este año fueron bagres", comenzó expresando en su video de presentación.

Denisse González, la nueva participante de Gran Hermano que se parece a Coti Romero

"Soy una persona muy coqueta, me maquillo rápido para abrirle hasta el delivery cuando tengo que bajar a buscar un pedido. Estuve de novia mucho tiempo, pero nunca con el mismo... Soy una persona muy competitiva, y sé que voy a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas en cerrar la puerta", cerró González.

Aquellas palabras desafiantes recordaron al público la presentación de Romero, quien tuvo grandes problemas en la casa por su temperamento. Fue Nacho Castañares, el subcampeón de Gran Hermano 2022, en señalar los parecidos y abrir un debate en las redes sociales. "Denisse is the new Coty?", expresó.

A partir de ahí muchos fanáticos de Gran Hermano señalaron que Denisse González transmite las mismas vibras que la correntina, pero que tiene un parecido de personalidad más relacionado con Julieta Poggio, la enemiga de Coti Romero dentro de la casa.