Alexis "Conejo" Quiroga es uno de los participantes destacados del Bailando 2023, ha experimentado una mejora constante en su desempeño en la pista, gala a gala los jurados han remarcado su mejoría. Recientemente, el cordobés compartió detalles sobre un desafiante momento de salud que atraviesa.

El Conejo Quiroga abordó el difícil episodio de salud que está atravesando, el cual lo llevó a ausentarse en algunas funciones de "Sinvergüenzas", siendo trasladado a una clínica después de un golpe en un ensayo.

A través de sus redes sociales, Pampito fue consultado sobre el estado de salud del participante, y compartió una captura de pantalla de una conversación con el ex Gran Hermano. "Acá estamos, sigo con mareos, me volvió a agarrar vómitos, así que estoy en cama. Con una bronca terrible", relató el Conejo.

El participante del Bailando explicó: "El viernes estuve internado, tenía que quedarme todo el viernes y parte del sábado, pero pedí irme porque eran las últimas funciones de cierre de temporada. Quería terminar con el teatro y anduve todo el sábado, creo que fue peor".

Al ser preguntado si consultó a un médico, Quiroga respondió: "Entonces no hice reposo y acá estoy. Me dijo que tenía vértigo muy alto y que se me habían desacomodado unas piedritas que tenemos en el oído que hacen el equilibrio. Así que Furman mañana supuestamente me las acomoda", detalló el cordobés.

Finalmente, Pampito indagó si pudo llevar a cabo las funciones de su obra teatral, a lo que el ex Gran Hermano respondió: "Sí, la mayoría sentados y me iban teniendo los chicos, jaja, un desastre, pero la terminamos".

