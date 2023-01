La paz que reinaba dentro de la casa de Gran Hermano 2022 duró muy poco, luego de que Walter ‘’Alfa’’ y Ariel estrecharán lazos de paz durante el cumpleaños del jugador más veterano. Todo era felicidad y supuestamente las peleas entre los dos participantes tenía un punto final. Sin embargo, pasaron los días y volvieron a enemistarse con encuentros explosivos que empezó a preocupar al afuera, ya que, hasta ese momento, Ariel nunca se había enojado fuerte.

Como cada noche en El Debate de Gran Hermano, Santiago del Moro, rebasado por aquella situación, tomó la decisión de entrar en vivo a la casa más famosa y ponerles un alto a los ‘’enemigos’’. Pero al presenciar una nueva pelea, les hizo una tajante advertencia.

"Lo único negativo es la relación que tengo con Walter que, salvo el día de su cumpleaños, discutimos. Llegamos a una instancia en la que a mí hasta se me fueron las ganas de remarla", comenzó explicando Ariel, luego del pedido del conductor para abrirse sobre cómo se siente realmente dentro de la casa más famosa.

Santiago del Moro, inquietado contestó: ‘’La casa es de todos. Todos tienen el mismo derecho en esa casa. Es un juego de convivencia. Yo no les pido que sean los mejores amigos. Los amigos uno los tiene en la vida, no los tiene en un programa de televisión, pero sí les pido que puedan convivir. Y que tengan cuidado con los límites que cruzan. Sean más inteligentes.’’

Y continuó aconsejando: ‘’Aprendan a ponerse en el lugar del otro. Yo veo que pasan las semanas y a vos, Ariel, te veo muy optimista, pero también muy angustiado.’’

Alfa y Ariel de Gran Hermano 2022

Ariel expresó: ‘’Así me pasa. Mientras tenga distancia física de él, me siento bien. Hasta me voy a sentar diferente en la mesa. Ayer se armó una discusión por un gesto. La casa es enorme, podemos convivir, pero estando lejos, estoy bien.’’

Además, Santiago del Moro, enfatizó acerca de que cada uno ponga de su parte para tener una mejor convivencia: ''Alfa, son dos tipos de mundo. No pueden estar viviendo este momento de su vida con semejante quilombo, con semejante encono. Yo podría hacer todo, en este momento, para que ustedes se mataran, pero no me gusta este final. Me gusta lo del otro día, que se dieron la mano. Sigan adelante y disfruten.''.

‘’Yo no me mato, pero hay heridas que son difíciles de cerrar’’, respondió Alfa. A lo que Del Moro enseguida le aconsejó: ‘’Aunque no lo perdones en tu vida, tenés que dejarlo atrás…’’ ‘’Vamos a tratar de que pase, y ya está…’’, aseguró Alfa.

Finalmente Santiago le aclaró a todos los participantes: "Chicos, diviértanse. Esto, cuando lo vean de afuera, van a decir 'yo no pude ser tan pelotudo', por un hecho que mil veces lo discutimos... Ya está.’’, enfatizó.

‘’Es lo que le decía yo ayer. Pero no hay caso... Ojalá que se dé de vuelta (la buena relación). Porque la pasamos muy bien en su cumpleaños. Pero ahora ya tengo menos ganas’’, aclaró Ariel cansando de la situación.

D.M