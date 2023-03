La relación de Julieta Poggio dio mucho de qué hablar durante las primeras semanas de Gran Hermano, ya que fue la única participante que ingresó a jugar estando de novia. Durante la competencia, se filtraron distintas capturas de pantalla que comprometen a Lucca Bardelli, el novio de la hermanita. Nuevamente, se difundió un chat del joven con una mujer por Instagram.

Hace unos días, Lucca Bardelli ingresó a la casa de Gran Hermano para reencontrarse con Julieta, pero muchos usuarios de Twitter aseguraron que el joven tenía cierta expresión facial que denotaba que no se había portado bien mientras su novia estaba en aislamiento.

"Gente, me llegaron unos chats de una mina que vive en CABA que se movió a Lucca Bardelli, el novio de Julieta", escribió la chica que compartió las capturas y que, esta mañana, puso su cuenta en privado por la gravedad del asunto.

Lucca Bardelli le fu infiel a Julieta Poggio

"Bebé me encantan las fotitos que subiste, no dejo de mirarte... Como me clavas el visto, mal ahí", fue el primer mensaje de Lucca Bardelli que terminó por comprometerlo. Ante la insistencia, la joven que fue cómplice de la infidelidad hacia Julieta, le señaló que "Estás prácticamente casado vos".

Restándole importancia a su relación, Bardelli replicó "¿Y? Eso no me dijiste anoche". En una de las capturas que se difundieron se puede ver como el novio de Julieta Poggio le envió a la joven una foto de sus genitales acompañado de "Me pusiste al palo".

Se filtraron los chats del novio de Julieta Poggio con otra mujer

Automáticamente el tweet se hizo viral y varios seguidores comenzaron a investigar las redes de Lucca para descartar que sean chats falsos. Una usuaria notó que la pared de la foto hot que Bardelli envió, es la misma pared de la cama del joven donde Julieta tiene una foto acostada.

A su vez, muchos televidentes de Gran Hermano destacaron las extrañas respuestas del joven a Julieta cuan ésta le preguntó porque su collar, el cual ambos comparten, parecía mucho más nuevo que el de ella. La respuesta de Lucca Bardelli fue que se lo sacó porque estaba muy triste y, por la misma razón, también guardó todos los peluches que la jugadora le regaló.

El exnovio de Julieta Poggio recordó su relación

Un día después de que Julieta Poggio se reencontró con su novio en la casa de Gran Hermano 2022, apareció Emmanuel Francia, exnovio de la participante, luego de que ella contó en el reality que habían tenido una relación tóxica.

“Ella se acuerda solo de lo malo y no de lo lindo”, empezó diciendo el cantante en Mañanísima. “Algunos días discutíamos como cualquier otra pareja”, aseguró. “Tuvimos un par de escenas de toxicidad, pero yo también me hago cargo de que al ser mi primera relación con ella, mi primera relación amorosa, es como que a veces estábamos viendo cómo encarar la relación y no hacía las cosas bien”, reconoció.

OL.