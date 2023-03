Gran Hermano: Julieta Poggio se depiló el bigote para ver a su novio y el video se volvió viral

Julieta Poggio estuvo preparándose para el reencuentro con su novio, Lucca Bardelli en la casa de Gran Hermano y fue Romina Uhrig quien la ayudó a depilarse el bozo.

Lo cierto es que, finalmente, su novio sí apareció en la casa de Gran Hermano y Disney pudo darle el tan ansiado beso.

El video viral de Julieta Poggio depilándose el bigote en la casa de Gran Hermano

“Ay, los bigotes”, bromeó Marcos al ver a Romina pasándole la cera a la influencer. “¡Ay! Por si viene Lucca hoy, para no pincharlo. No nos enredamos hoy”, dijo cómplice la exdiputada haciendo reír a sus compañeros, incluso a la bailarina que hizo esfuerzos para no tentarse mientras se le secaba la cera.

Además de eso, Romina le advirtió que tenía que sacarle los pelos de la nariz. “No, no, no”, dijo Julieta. Y ella la retó e hizo referencia a una de sus hijas: “Se calla la boca. ¡Julieta, parecés Mía! Dale que se enfría. ¿Qué querés? ¿Que te vea con las cosas acá saliendo?”.

“Un beso para Lucca que nos vemos a la noche”, bromeó Nacho. Y Marcos agregó: “Lucca, lo que hago por vos”.

El video del momento se volvió viral y las redes no pararon de reproducirlo. Sin embargo, no es la primera vez que Julieta Poggio se depila los bigotes en la cocina de la casa de Gran Hermano.