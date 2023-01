Gran Hermano: Daniela y Julieta traicionaron a Romina

Las traiciones en Gran Hermano cada vez serán más evidentes con el pasar de las semanas. Durante la edición de este lunes, Alexis “El Cone”, salió por el voto negativo de la audiencia, dejando atónitos a todos los participantes dentro de la casa y a gran parte de la audiencia del programa. En este contexto, en las últimas horas se viralizó un intenso momento, que tiene como protagonistas a Romina, Daniela y Julieta.

Resulta que Daniela y Julieta decidieron traicionar a Romina, una ex diputada kirchnerista que ha adoptado un rol de madre en Gran Hermano. Según se pudo ver este lunes, las chicas querían desayunar muy bien, y necesitaban la leche que Alfa había escondido. “En la casa se roban alimentos, miren lo que hicieron Daniela y Julieta. Se robaron leche para hacer un súper desayuno”, destacó Santiago del Moro al momento de presentar el tape.

“¿Tostadas con manteca? Creo que no hay leche", preguntó Daniela a Julieta. “¿Dónde está la leche escondida? Alfa la guardó para hacer budín de pan", dijo la influencer. “Nos van a retar”, advirtió la novia de Thiago Medina, sin embargo, la bailarina le restó importancia y aseguró: “Nadie va a saber que fuimos nosotras”.

Minutos más tarde, Romina le pregunta a Alfa por qué no había hecho el budín de pan, obteniendo como respuesta del caballero que no había leche. Ante esto, la ex dirigente política se mostró sorprendida. Hasta el momento nadie sabe que Daniela y Julieta fueron las culpables del robo.

Alexis, el nuevo eliminado de Gran Hermano

En un mano con Ariel, Alexis "El Conejo" fue el eliminado la noche de este lunes de la casa más famosa. El cordobés, quién dentro del programa se hizo novio de Coti Romero, salió con el 56,19% de los votos negativos, mientras que, el hombre de oficio parrillero se quedó en el reality con el 43,81% de los votos.