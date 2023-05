Guido Süller se mostró seguro al desmentir la denuncia de Federico Acosta: "Está tan alejado de la realidad"

Guido Süller es una de las figuras más divertidas y conocidas de la farándula argentina. Normalmente es noticia por algún comentario picante o por alguna polémica que se armó con algún famoso, pero ahora está en el ojo de la tormenta por una denuncia de abuso sexual infantil por Federico Acosta, su ex pareja.

Intrusos, el ciclo que conduce Flor de la V por las tardes de América TV, lo invitó a Guido Süller para que de su postura frente a los dichos de Federico Acosta. Entonces, el famoso aprovechó para dar explicaciones. "Yo soy una persona pública, desde hace muchos años, soy muy querido y soy una persona de bien, mis padres me enseñaron valores", comenzó diciendo sobre su personalidad y explicando que la gente del medio lo quiere.

El posteo de Guido Süller luego de la denuncia de Federico Acosta

Con respecto a la denuncia por abuso sexual infantil de Federico Acosta hacia él, Guido Süller lo desmintió tajantemente y dijo: "Está tan alejado de la realidad todo esto, que me duele muchísimo que una persona, con cero pruebas, se siente frente a la Justicia y se arme toda esta bola gigantesca".

Luego, se refirió al la pericia psicológica que les realizaron a ambos y se mostró firme a la hora de contar cómo fueron los resultados. "La pericia psicológica le dio mal a él. Sí dice que no está loco, que se adecúa en tiempo y lugar, pero que no tiene ningún signo de haber sido abusado sexualmente... Que es la carátula por la cual se me acusa", contó Guido Süller sobre el resultado de la pericia psicológica, que según cuenta, sería favorable para él y no para Federico Acosta, el denunciante.

Guido Süller junto a Federico Acosta

Flor de la V, desde su rol como conductora del programa, le consultó sobre una de las cuestiones que alegaba Federico Acosta en su denuncia. El denunciante aseguraba que Guido Süller le habría prometido acceso al medio y que por eso él tenía que acceder a ciertos pedidos sexuales. Sin embargo, frente a la consulta de la conductora, el mediático respondió con contundencia: "Pero si salimos. Fuimos una pareja durante 4 años".

Posteriormente, Maite Peñoñori, panelista de Intrusos, preguntó con picardía: "Me parece que lo de la presión... supongamos que tenía 18 y no era menor cuando empezaron a salir. ¿Vos qué edad tenías? Porque me parece que la presión y el poder tienen que ver con eso". Pero Guido Süller no se quedó atrás y respondió sin pelos en la lengua: "La diferencia de edad no es un delito, porque sino mandemos preso a Cormillot. Cuando hay amor y hay una pareja, hay respeto y todo es consensuado... Hay mucha gente joven que le gusta salir con gente grande, porque aprende, porque tiene experiencia, porque le enseña la vida".

Sin embargo, a Flor de la V no le terminó de gustar la respuesta de Guido Süller y lanzó: "La cosa cambia cuando hay denuncia. Todo es distinto cuando la persona menor siente que fue abusada o fue inducida a hacer algo que quizás en ese momento no se daba cuenta que no quería hacer".

NL.