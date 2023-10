Guillermina Valdés e Ivana Figueiras se reencontraron en un evento y se mostraron cómplices dejando en el olvido los problemas de hace 10 años por sus respectivas relaciones con Sebastián Ortega. La rubia y la morocha posaron para las cámaras e impactaron con sus looks.

Guillermina Valdés e Ivana Figueiras se mostraron muy unidas tras sus relaciones con Sebastián Ortega

Guillermina y Sebastián tuvieron una intensa historia de amor de la que nacieron sus tres hijos, Dante, Paloma y Helena. El productor y la actriz estuvieron juntos por varios años hasta que decidieron ponerle un final a la relación. Tiempo después, Ortega comenzó su relación con la empresaria y surgieron los primeros escándalos.

Como parte de la separación, Valdés y el productor estaban resolviendo los aspectos de familia relacionados a sus hijos y los tiempos compartidos, lo que provocó en algún momento bastante discrepancia. “Si uno no quiere hacerle daño a sus hijos, no puede decir eso sobre el padre, y menos públicamente. Me parece una locura”, expresó Ivana en una entrevista con Ciudad Magazine en el año 2013.

Guillermina Valdés e Ivana Figueiras

Asimismo, la empresaria había señalado anteriormente que Sebastián parecía no haber superado a la actriz cuando comenzó la nueva relación. "Cuando lo conocí, creo que Sebastián seguía enganchado con su ex. Es lógico, había tres hijos, una convivencia de 14 años... Pero cuando estuvo conmigo, ya no”, expresó a una revista en el año 2014 según el portal El Liberal.



Guillermina Valdés e Ivana Figueiras se mostraron unidas dejando los problemas atrás

Sin embargo, dejando todas esas etapas atrás, ambas se cruzaron en el evento Pompavana y posaron para las cámaras. En la primera fotografía se la puede ver a Guillermina Valdés, con un polémico corset total black y pantalón largo, abrazando por los hombros a Ivana Figueiras, quien apostó por un top de transparencias y saco tejido también en color negro.