Silvina Luna estaría mejorando, por lo que trascendió que su salud había tenido una mejoría. Sin embargo, en diálogo con Pablo Layus, fue Gustavo Conti quien reveló cuál es el verdadero cuadro de la modelo.

"No se crean tanto, tampoco es tan así. Está recuperandose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno, la está pasando como el ort*", expresó Gustavo Conti indignado por las versiones que indicaron que Silvina Luna estaba mejor.

"Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada, no está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierd*, está peleando por su vida todos los días", agregó el actor sobre la situación real de la actriz.

"No está entubada en coma como estaba hace 20 días atrás. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desentubar, salió adelante, pero no es que se paró y fue al baño", aclaró Conti para ponerle punto final a las especulaciones y concientizar sobre el estado de salud de Silvina.

Gustavo Conti y Silvina Luna.

Cómo está Silvina Luna hoy

"Está mejor pero está muy lejos de ser la Silvina Luna que era antes. Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos 'che mirá lo que pasó, de repente se bajó de la cama' y no. Yo cuando la fui a ver se me cayó la mandíbula al piso", sentenció el artista.

Con respecto al traslado a terapia intermedia, Conti explicó: "Fue como para incentivarla para que ponga primera y arranque, porque le hacen diálisis y queda arruinada". Al ser consultado si Silvina Luna es consciente de todo lo que vivió en los últimos 3 meses, el actor aseguró: "Ella sabe todo. Yo le tengo fe a ella sobretodo y bueno, seguiré rezando como lo hago todos los días".