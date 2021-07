Guille Valdés forma parte del jurado de La Academia en reemplazo de Pampita. La mujer de Marcelo Tinelli es una de las figuras más esperadas de esta etapa, después de su primera experiencia en el estrado.

Pero la empresaria no fue sola y su hija Helena Ortega la acompañó en el piso. Junto a Dante, los hijos de Sebastián trabajan en la producción artística de Laflia y también son parte del "detrás de escena" del programa.

La aparición de la joven en cámara fue gracias a Luciana Salazar, quien en ese momento aseguró que le gustaría cantar con Dante, su primo segundo. “Quiero cantar con Dante (Ortega), lo amo”, dijo Luli.

“Acá están Dante y Helena, son asesores de nuestra artística”, disparó Marcelo Tinelli mientras enfocaban a Helena Ortega que se mostró incómoda y hasta se puso colorada.

“Siempre está al lado de la cámara 3, se pone toda colorada”, remarcó el conductor.

Helena Ortega apareció en La Academia y Marcelo Tinelli la mandó al frente

Así es la relación de Marcelo Tinelli con los hijos de Guille Valdés

El clan Tinelli y Valdés comparten el mismo hogar y conforman una gran familia ensamblada. Entre los hijos del animador y los de la actriz forman un grupo numeroso de 8 jóvenes. Sobre cómo organizan la dinámica de todos, Guille contó que mantienen la armonía. “Tratamos de separar lo que es sus cuatro hijos con mis tres hijos y opinamos sobre uno. Eso es básico. Mis hijos tienen su papá y sus hijos tienen su mamá”, dijo en una antigua entrevista.

Helena Ortega y Guille Valdés.

Luego agregó: “Como son bastante grandes todos, porque la más chica mía tiene 14 y la más grande de él tiene 33, tenemos un chat grupal en el que decimos 'hoy se hace almuerzo en tal lugar, ¿quién viene?'. Y no presionamos, sino hay una cuestión de por qué elegimos ese lugar, etc. No es fácil”.

AM