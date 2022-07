Hernán Drago se refirió a los rumores de romance con Laurita Fernández y sorprendió

Desde hace días que se viene especulando sobre un posible vínculo amoroso entre Laurita Fernández y Hernán Drago. La conductora y el modelo coincidieron en un viaje a Salta y las redes sociales se llenaron de versiones de romance.

Fue la experta en redes sociales, Juariu, quien descubrió este detalle en las 'stories' de Laurita Fernández y Drago, comparando la coincidencia entre ambos. "Mate y Salta. ¿Casualidad tal vez?", arrojó a través de Instagram.



En medio de estas versiones, Hernán Drago decidió romper el silencio y decir sus verdades. “El rumor no se inició acá, con esa foto de este fin de semana que la gente relacionó en un destino del país y de un tiempo similar. Los rumores surgen de la buena onda delante y detrás de cámara cuando uno llega al canal”, explicó en "La Jaula de la Moda".

“Ella me dijo que puso esa foto de Salta desde su casa porque una fan le regaló un mate de Salta. De ahí la falacia de esa foto”, expresó luego sobre las imágenes que desataron las versiones.



Pese a las aclaraciones, Drago sorprendió con una aclaración: “Estoy abierto al amor y a dejarme fluir... No me gusta solo una cara o un cuerpo bonito, necesito un contexto, soy de la vieja escuela, no me gusta la cosita rápida de las redes sociales, y en ese sentido, necesito conocer un poco más a la persona para dejarme fluir”.

Hernán Drago nuevamente soltero

A tres meses de que Valeria Paschiero confirmara el romance con Hernán Drago, la pareja habría decidido romper su relación. Según Juan Etchegoyen en Mitre Live "la decisión la tomó ella".

"Él nunca blanqueó nada y ella sí, la verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avance, habían entrado en un estancamiento como pareja", relato el periodista sobre las causas de la ruptura.