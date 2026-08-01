La historia de amor de José Bianco y la China Blanco: del mensaje por Facebook a una propuesta de casamiento durante un eclipse

José Bianco y su pareja, Laura "China" Blanco, cautivaron al público de las redes sociales con su historia de amor. Tras la decisión del meteorólogo de abandonar TN, los usuarios se interesaron por conocer más sobre su historia personal y su noviazgo con la joven.

Cómo surgió el vínculo entre José Bianco y la China Blanco

Mientras la salida de José Bianco de TN, tras 17 años en la señal, volvió a poner al reconocido meteorólogo en el centro de la escena, también resurgió el interés por su vida personal. Desde hace más de una década comparte su camino con Laura "China" Blanco, una historia de amor que comenzó de una manera inesperada y que hoy tiene como protagonistas los viajes, las aventuras y una vida sobre ruedas.

La relación entre ambos nació hace 13 años gracias a las redes sociales. Todo comenzó cuando Laura "China" Blanco, que por entonces vivía en la provincia de Misiones, le escribió a José Bianco a través de Facebook luego de haberlo visto durante una visita a Buenos Aires. Tras varias conversaciones virtuales, finalmente coincidieron en la ciudad y decidieron conocerse en persona.

Laura "China" Blanco y José Bianco

Años más tarde, en 2024, durante una entrevista con Sebastián Wainraich en La noche perfecta, José Bianco recordó con humor cómo fue aquella primera cita. El meteorólogo contó que, al enterarse de que Laura Blanco estaba nuevamente en Buenos Aires, no dudó en invitarla a salir.

El plan comenzó en la tradicional pizzería Güerrín, aunque finalmente terminaron compartiendo unas empanadas. "No iba a dar todo de golpe", bromeó José Bianco al recordar ese encuentro que marcaría el inicio de una historia que ya supera la década. Después de la comida, ambos decidieron seguir conversando mientras caminaban por la ciudad. Según relató el propio conductor, recorrieron alrededor de 40 cuadras hablando de distintos temas, una charla que terminó siendo el comienzo de un vínculo que con el tiempo se consolidó.

Laura "China" Blanco y José Bianco

Con el paso de los años, Laura "China" Blanco se convirtió en la compañera inseparable del meteorólogo, acompañándolo tanto en su vida cotidiana como en muchas de las coberturas y viajes que realizó alrededor del mundo. De hecho, la pasión por conocer nuevos destinos terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la relación.

Viajar es una de las grandes pasiones que comparten. A lo largo de estos años recorrieron distintos países y vivieron experiencias únicas. Uno de los viajes más recordados fue el que realizaron en 2019 a la India, un destino que ambos soñaban conocer. Durante esa aventura tuvieron la posibilidad de observar un eclipse anular de Sol desde la ciudad de Mangalore, un recuerdo muy especial para Bianco, apasionado por los fenómenos meteorológicos y astronómicos.

José Bianco y su pareja, Laura "China" Blanco

Las redes sociales también reflejan esa faceta aventurera de la pareja. Tanto José Bianco como Laura "China" Blanco suelen compartir fotografías y videos de los lugares que visitan, mostrando paisajes, recorridos y momentos de la vida cotidiana durante cada travesía.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su historia ocurrió en 2017. Mientras cubría el eclipse solar en Estados Unidos, José Bianco sorprendió a todos al hacerle una propuesta de matrimonio a Laura Blanco en plena transmisión en vivo. El romántico gesto quedó grabado como uno de los momentos más emotivos de la pareja. Aunque con el correr de los años nunca se conocieron detalles sobre una boda, ambos continuaron construyendo su relación con la misma complicidad que los caracteriza.

Motorhome, experiencias y viajes por el mundo: el amor sobre ruedas de José Bianco y Laura "China" Blanco

Con el tiempo, el deseo de recorrer el país que tenían José Bianco y Lauro "China" Blanco fue creciendo hasta convertirse en un proyecto compartido. En los últimos años, la pareja apostó por una motorhome especialmente diseñada para funcionar como una verdadera casa rodante.

José Bianco y su pareja, Laura "China" Blanco

El vehículo cuenta con espacios para descansar, cocinar y trabajar durante los viajes, además de incorporar distintas soluciones sustentables, entre ellas paneles solares para optimizar el consumo energético. En cada aventura, se encuentran acompañados por Nilo, su perro, quien también se convirtió en un protagonista habitual de las publicaciones que ambos realizan en redes sociales.

De esta manera, la historia de amor de José Bianco y la China Blanco comenzó a través de un mensaje por Facebook y terminó con una propuesta de casamiento durante un eclipse solar en Estados Unidos. Actualmente, el meteorólogo y la modelo misionera comparten tiempo juntos viajando a diferentes destinos con su motorhome y celebrando un vínculo que lleva 13 años.