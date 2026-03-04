Las increíbles vacaciones de José Bianco y su familia por Noruega

José Bianco está atravesando por uno de los momentos más increíbles de su vida. El afamado meteorólogo está de viaje en uno de los destinos más soñados por los amantes de los fenómenos climáticos más imponentes del mundo: Noruega. A través de su cuenta personal de Instagram el periodista compartió las imágenes más imponentes de su estadía, donde fue testigo -junto a los suyos- de las auroras boreales.

José Bianco disfrutó de un evento único en familia

José Bianco activó el modo turista y viajó, junto a su familia, a Noruega. En las últimas horas, su perfil se llenó de las postales más impresionantes de sus vacaciones en Noruega. “Adivinen quienes vieron las primeras auroras entre las nubes. Hoy pasamos de Noruega a Suecia. Mañana es LA noche”, escribió radiante en el pie de una fotografía donde se encuentran sus padres y su novia. Instalados en el medio de la nada, el exmeteorólogo de TN y eltrece, compartió en detalle los pormenores de un viaje sumamente esperado por él y sus seres queridos.

Jose Bianco y su familia | Instagram

“Los Bianco por el Ártico. Bárdufos . Esperando las auroras”, señaló mientras clipeaba el paisaje. “Acá son las cinco de la tarde. Hay luna llena, el cielo está despejado”, manifestó ansioso por que se desarrolle el evento: “La casa más barata ubicada en el mejor lugar”, afirmó mientras registraba las inmediaciones del bosque completamente nevado y un lago súper congelado. También contó que estaba rodeado de animales silvestres, enfocando las pisadas para dar cuenta de su testimonio.

José Bianco | Instagram

“Era la primera noche donde había alguna chance de que se conozcan las auroras con papá y mamá, pero las nubes están presentes como se pronosticaba. Igual entre nube y nube algo se pudo ver. Mañana hay buen cielo, ojalá que pasen por Suecia, donde las esperamos con 10 bajo cero”, reveló al contar cómo fue la primera jornada de sus padres en Europa.

José Bianco | Instagram

José Bianco hizo su propio viaje “Por el Mundo”

Entre viajes, caras de asombro y emociones compartidas, José Bianco mostró todos los pormenores de su estadía en el país nórdico. Mediante una serie de posteos, registró el rostro de los integrantes de su familia al toparse con la naturaleza en su máxima expresión. Desde las reacciones al ver el cielo tornasolado, recorridos en auto sobre carreteras repletas de hielo, hasta renos que se asoman entre el paisaje. Todo, en medio de risas cómplices, explicaciones sobre las adversidades de vivir en temperaturas bajo cero y un ambiente cargado de rostros maravillados por el tour.

José Bianco | Instagram

Si bien hoy el comunicador está recorriendo suelo sueco en compañía de su clan, desde hace unos meses, viene formando parte de una aventura donde recorre el mundo junto a un grupo de personas compartiendo el mismo sueño: ver auroras. Esta vez, esta travesía se concretó con su núcleo familiar, un anhelo que había sido postergado con el tiempo y que hoy, finalmente se concretó.

De esta manera, José Bianco convirtió su travesía por tierras nórdicas en una experiencia tan emotiva como inolvidable. Entre paisajes blancos interminables, rutas heladas y cielos que prometen teñirse de verde, el meteorólogo no solo cumplió un sueño personal, sino que lo compartió con quienes más quiere. En paralelo, su comunidad digital pudo atesorar junto a él el paisaje y sus días en la nieve.

NB